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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Em vídeo: especialista em arbitragem põe fim à polêmica sobre o gol anulado de Watkins no clássico

O. Watkins
Al Hilal x Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
England
Arábia Saudita

Foi a decisão correta?

Um especialista em arbitragem encerrou a polêmica sobre a validade do gol anulado do Al-Hilal no clássico contra o rival tradicional Al-Ittihad.

O Al-Hilal recebeu seu rival Al-Ittihad, neste sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riad, pela oitava rodada da Saudi Pro League.

Aos dois minutos dos acréscimos do primeiro tempo, o atacante inglês Ollie Watkins marcou um gol para o Al-Hilal, após desviar uma bola cruzada para dentro das redes.

O árbitro saudita Khaled Al-Turais validou o gol inicialmente de forma normal, antes de recorrer ao árbitro de vídeo em seguida para anular a decisão, sob a justificativa de que Watkins marcou o gol com a mão.

O especialista em arbitragem Saad Al-Kathiri apoiou a decisão do árbitro da partida de anular o gol, afirmando que a bola tocou na mão do atacante inglês antes de entrar nas redes.

Al-Kathiri disse em declarações ao jornal saudita "Al-Jazirah": "A anulação do gol do atacante do Al-Hilal aos 45+3 minutos é uma decisão correta do árbitro após recorrer ao árbitro de vídeo, o atacante do Al-Hilal jogou a bola com a mão".

Vale lembrar que Watkins marcou o gol quando o placar indicava a vantagem do Al-Hilal por 2 a 1, o que significa que ele encerraria o primeiro tempo à frente por três gols, algo que teria dificultado as coisas para o Al-Ittihad no segundo tempo.

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