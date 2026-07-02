Em vídeo: especialista em arbitragem explica... Por que foi marcado um pênalti da Bélgica contra o Senegal?

O pênalti marcado a favor da seleção da Bélgica contra o Senegal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 gerou muita polêmica, depois que a equipe de arbitragem precisou de uma longa análise por meio da tecnologia de vídeo-árbitro (VAR) antes de tomar a decisão final.

Durante a partida, apitada por Saíd Martínez, com a assistência do árbitro de vídeo Guillermo Pacheco Larios, a análise da jogada levou cerca de 7 minutos completos, antes que o pênalti fosse marcado a favor da seleção da Bélgica.

Yuri Tielemans marcou o gol decisivo da vitória da Bélgica sobre o Senegal (3 a 2) a partir do pênalti que ele mesmo sofreu nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, o gol mais tardio da história da Copa do Mundo.

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O que aconteceu?

Tielemans partiu para acompanhar um cruzamento dentro da área do Senegal, antes de cair no chão após uma entrada do meio-campista senegalês Lamine Camara.

O árbitro não marcou falta inicialmente e ignorou os apelos dos jogadores belgas por um pênalti.

No entanto, o árbitro assistente de vídeo (VAR) interveio e solicitou que o árbitro principal fosse até o monitor de revisão para analisar a possibilidade de um pênalti a favor da Bélgica.

A sala do VAR levou um bom tempo para analisar a jogada, antes de constatar que Lamine Camara havia chutado Tielemans por trás sem tocar na bola, recomendando que o árbitro revisasse o replay na tela lateral.

Após uma revisão que durou vários minutos, o árbitro se convenceu da existência da falta e marcou um pênalti a favor da seleção belga.

O zagueiro do Senegal se colocou em apuros

Por sua vez, o ex-árbitro inglês Andy Davies disse: “Essa decisão parecerá muito severa para a seleção do Senegal, pois o contato que Lamine Camara fez na parte de trás da perna de Tielemans foi extremamente leve”.

Ele acrescentou, à rede americana ESPN: “Mas, do ponto de vista arbitral, o zagueiro que faz esse tipo de intervenção sem tocar na bola e, em seguida, atinge a parte de trás da perna do atacante, corre o risco de ter uma falta marcada contra ele”.

O especialista inglês explicou que, assim que o árbitro se dirigiu ao monitor de revisão, ficou difícil para ele não marcar um pênalti, especialmente porque as imagens exibidas pelo árbitro de vídeo mostraram um contato claro do zagueiro com o atacante sem que a bola fosse tocada.

Davies concluiu sua análise da jogada dizendo: “No entanto, considerando os rigorosos critérios adotados na atual competição em relação às intervenções da tecnologia de vídeo, a decisão continua sendo um daqueles casos que poderiam ter sido decididos de ambas as formas”.