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Ahmed Mansy
Traduzido por

Em vídeo: especialista em arbitragem diz que a seleção de Omã foi prejudicada na partida contra a Arábia Saudita

Omã x Arábia Saudita
Omã
Arábia Saudita
Gulf Cup
Omã
Arábia Saudita

Decisão arbitral polêmica

Um especialista em arbitragem afirmou que a seleção de Omã foi prejudicada em sua partida contra a Arábia Saudita na Copa do Golfo Arábico, o "Golfo 27".

A seleção saudita enfrentou a de Omã neste sábado, no Estádio Al Inma, em Jidá, na segunda rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

Aos 36 minutos de jogo, Nasser Al Rawahi marcou um gol para a seleção de Omã, após ficar totalmente livre diante do goleiro Mohammed Al Owais, antes de o árbitro da partida anulá-lo por impedimento.

No entanto, o ex-árbitro egípcio Mohamed Kamal Richa afirmou que a decisão do árbitro da partida foi equivocada, uma vez que Al Rawahi não estava impedido antes de marcar o gol.

Richa disse, em declarações ao jornal saudita "Al Riyadiah": "Se o impedimento foi o motivo da anulação do gol de Omã aos 36 minutos, a decisão não parece correta".

E acrescentou: "A imagem disponível não mostra qualquer indício de impedimento, e pode haver outro motivo para a anulação que ainda não está visível".

Vale lembrar que o gol anulado foi marcado enquanto a seleção saudita vencia por 3 a 0, o que privou a seleção de Omã de diminuir a diferença.

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