Um especialista em arbitragem revelou que o Al-Ahli foi prejudicado na partida contra o Al-Qadisiyah, pela Liga Roshn Saudita, devido a uma decisão de arbitragem equivocada.
O Al-Ahli foi visitante do Al-Qadisiyah nesta terça-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela sexta rodada da Liga Roshn Saudita.
Aos 17 minutos de jogo, os jogadores do Al-Ahli reclamaram um pênalti, alegando que o ponta brasileiro Wenderson Galeno havia sido derrubado por Jihad Zikry, zagueiro do Al-Qadisiyah, dentro da área, algo que o árbitro da partida recusou.
No entanto, Saad Al-Kathiri, analista de arbitragem do jornal saudita "Al-Jazirah", afirmou que o Al-Ahli foi prejudicado naquele lance e que merecia o pênalti.
Al-Kathiri disse a respeito: "O pênalti para o atacante do Al-Ahli aos 18 minutos não foi marcado pelo árbitro, e o árbitro de vídeo deveria ter intervindo".
Sobre o motivo daquele pênalti, ele explicou: "O zagueiro do Al-Qadisiyah derrubou o atacante dentro da área e não conseguiu jogar na bola".
Vale lembrar que o Al-Ahli estava perdendo por 1 a 0 no momento daquele lance, antes de o primeiro tempo terminar com uma desvantagem de 3 a 0.
Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora