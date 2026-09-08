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Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo: especialista em arbitragem detona e afirma que o Al-Ahli foi prejudicado na partida contra o Al-Qadisiyah

Al Qadsiah x Al-Ahli
Al Qadsiah
Al-Ahli
Campeonato Saudita
W. Galeno
J. Thakri
Arábia Saudita
Brasil

O "Raqi" terminou o primeiro tempo em desvantagem por 3 a 0.

Um especialista em arbitragem revelou que o Al-Ahli foi prejudicado na partida contra o Al-Qadisiyah, pela Liga Roshn Saudita, devido a uma decisão de arbitragem equivocada.

O Al-Ahli foi visitante do Al-Qadisiyah nesta terça-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela sexta rodada da Liga Roshn Saudita.

Aos 17 minutos de jogo, os jogadores do Al-Ahli reclamaram um pênalti, alegando que o ponta brasileiro Wenderson Galeno havia sido derrubado por Jihad Zikry, zagueiro do Al-Qadisiyah, dentro da área, algo que o árbitro da partida recusou.

No entanto, Saad Al-Kathiri, analista de arbitragem do jornal saudita "Al-Jazirah", afirmou que o Al-Ahli foi prejudicado naquele lance e que merecia o pênalti.

Campeonato Saudita
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Campeonato Saudita
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH

Al-Kathiri disse a respeito: "O pênalti para o atacante do Al-Ahli aos 18 minutos não foi marcado pelo árbitro, e o árbitro de vídeo deveria ter intervindo".

Sobre o motivo daquele pênalti, ele explicou: "O zagueiro do Al-Qadisiyah derrubou o atacante dentro da área e não conseguiu jogar na bola".

Vale lembrar que o Al-Ahli estava perdendo por 1 a 0 no momento daquele lance, antes de o primeiro tempo terminar com uma desvantagem de 3 a 0.

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