O Zamalek, atual campeão do Campeonato Egípcio, assumiu provisoriamente a liderança da tabela de classificação da competição após uma difícil vitória sobre o recém-promovido Abou Qir Fertilizers.

O Zamalek venceu seu convidado, o Abou Qir, pelo placar de 2 a 0 na partida disputada na noite desta terça-feira no estádio do Cairo, pela quarta rodada da competição nacional, apesar de o novato na primeira divisão ter ameaçado a meta do time branco em mais de uma oportunidade, tendo inclusive superado o adversário na posse de bola (53%) e no número de finalizações (13 contra 8).

O Zamalek abriu o placar por meio de Mohamed Ismail aos 17 minutos, com um chute foguete "de primeira", que morreu nas redes desguarnecidas do time visitante, depois de o goleiro Mahmoud Abdel Rahim "Gennesh" ter saído para enfrentar o marroquino Mahmoud Bentayg.

A chance mais perigosa da partida aconteceu aos 69 minutos, quando Oday Dabbagh tentou desviar uma bola cruzada por Omar Gaber para dentro das redes, mas o zagueiro Mohamed Dabash brilhou e afastou a bola de cima da linha do gol, em um lance marcante.

E a 3 minutos do fim do tempo normal, o reserva Ahmed Sherif garantiu os três pontos com um segundo gol, ao arrancar dentro da área em um descuido da defesa e tocar a bola por cima de Gennesh.

O time branco elevou sua pontuação para 10 pontos e subiu provisoriamente à primeira colocação, à espera dos demais resultados das partidas da quarta rodada.

O Zamalek supera Pyramids, Al Ahly e Ceramica Cleopatra por uma diferença de um ponto, ressaltando-se que tanto o time celeste quanto o vermelho disputaram apenas 3 partidas cada.

Esta é a terceira vitória do Zamalek no Campeonato Egípcio nesta temporada, após os triunfos sobre El Bank El Ahly e Suez Petrojet, enquanto o time tropeçou ao empatar com o Al Ittihad de Alexandria na estreia da temporada.

Por outro lado, o Abou Qir Fertilizers ficou estacionado em 3 pontos na 15ª colocação, após sofrer a terceira derrota consecutiva.

O Zamalek visita o Ghazl El Mahalla no dia 16 de setembro corrente, pela quinta rodada, ressaltando-se que antes disso enfrentará o Port, campeão do Djibuti, no próximo sábado, na partida de volta da fase preliminar da Liga dos Campeões da África.

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