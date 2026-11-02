Não se passaram horas desde a polêmica vitória do Arsenal por 1 a 0 sobre o Liverpool, quando uma tempestade de fúria explodiu nas redes sociais, após a divulgação de um vídeo que mostra o zagueiro do Arsenal Gabriel Magalhães trocando risadas e brincadeiras com o árbitro da partida, Andy Madley, no intervalo do jogo.

O Arsenal havia decidido o clássico com um gol decisivo marcado por Kai Havertz no primeiro tempo, ampliando a vantagem para três pontos na liderança da Premier League, mas a partida não ficou isenta de grande polêmica de arbitragem.

O pênalti polêmico

O Liverpool sentiu que foi privado de seu direito a um pênalti claro aos 21 minutos, quando o zagueiro do Arsenal Jurriën Timber puxou de forma escancarada a camisa do atacante Alexander Isak durante um cruzamento dentro da área.

O ex-árbitro Mark Halsey afirmou ao jornal "The Sun" que o lance foi um "pênalti claro", pois impediu uma chance de gol concreta, opinião endossada pelo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, que declarou em tom irritado: "Para ser sincero, deveríamos ter pedido aos nossos jogadores que caíssem no chão, porque os árbitros não marcariam o pênalti de outra forma. Alex foi honesto e tentou alcançar a bola, e todos viram claramente que houve uma puxada direta".

O lance que detonou a fúria

E enquanto a polêmica em torno do pênalti ardia, os torcedores notaram outro lance ainda mais provocante no túnel dos jogadores durante o intervalo, no qual Gabriel e o árbitro Madley apareceram trocando brincadeiras e risadas, antes de o zagueiro brasileiro cumprimentar o árbitro com um toque de punhos e entrar em campo.

A torcida do Liverpool explodiu de raiva nas redes sociais. Um deles escreveu: "É evidente que esse árbitro tinha um jogador preferido. O Liverpool foi privado de um pênalti escandaloso", e outro disse: "Não poderia ser mais claro do que isso", enquanto um terceiro comentou: "Ele não deveria brincar num momento como esse".

Por outro lado, outros defenderam o árbitro, considerando o lance inocente, com um deles escrevendo de forma irônica: "Uma risadinha no túnel e, de repente, todo mundo virou especialista em linguagem corporal", e outro dizendo: "Agora o árbitro está proibido de falar com os jogadores? Não há absolutamente nada de errado nisso".

O Arsenal também se sente prejudicado

Por sua vez, a torcida do Arsenal também se sentiu prejudicada por algumas decisões, já que o jogador do Liverpool Trey Nyoni escapou do cartão no primeiro minuto após uma entrada imprudente sobre Martin Ødegaard, além de ter evitado um segundo cartão amarelo após uma entrada atrasada sobre Havertz, fazendo com que o clássico terminasse com uma polêmica de arbitragem que não vai acabar tão cedo.