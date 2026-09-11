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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo: En-Nesyri lidera o Al-Ittihad à ponta do Campeonato Saudita com vitória tranquila sobre o Al-Faisaly

Al-Faisaly x Al-Ittihad
Al-Faisaly
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Y. En-Nesyri
Arábia Saudita
Marrocos

Os Tigres na liderança

O Al-Ittihad conseguiu saltar para a liderança da Saudi Pro League, ainda que de forma provisória, após uma vitória tranquila diante do anfitrião Al-Fayha, em uma partida na qual o atacante marroquino Youssef En-Nesyri brilhou.

O Al-Ittihad venceu o anfitrião Al-Fayha pelo placar de 3 a 1, na partida que reuniu os dois times nesta sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva de Al-Majmaah, pela sétima rodada da Roshn League.

O ponta holandês Steven Bergwijn abriu o placar para o Al-Ittihad, aos 28 minutos de jogo, após receber um passe do meio-campista colombiano Richard Ríos e finalizar com uma bola forte de fora da área, que balançou as redes.

Youssef En-Nesyri ampliou a vantagem do Al-Ittihad aos 43 minutos, ao converter com habilidade, para dentro das redes, um preciso cruzamento rasteiro de seu companheiro nigeriano George Ilenikhena, diante do gol.

O atacante marroquino não parou nesse gol, pois marcou o terceiro tento ele próprio, após outro passe de Ilenikhena diante do gol, aos 59 minutos de jogo.

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O congolês Théo Bongonda marcou o único gol do Al-Fayha aos 87 minutos de jogo, após finalizar com uma bola forte de fora da área, que o goleiro sérvio Predrag Rajković não conseguiu defender.

Com isso, o Al-Ittihad conquista sua terceira vitória consecutiva, e a quinta em 7 partidas, contra apenas dois empates, sem sofrer nenhuma derrota no Campeonato Saudita durante a atual temporada.

Dessa forma, o Al-Ittihad assume a liderança da tabela de classificação da Roshn League com 17 pontos, um ponto à frente do Al-Qadsiah, segundo colocado, e dois pontos à frente do Al-Hilal e do Al-Nassr, que disputaram uma partida a menos.

Por outro lado, o Al-Fayha sofreu sua quarta derrota na atual temporada, contra 3 empates, ficando na décima sétima e penúltima posição da tabela de classificação do Campeonato Saudita, com apenas 3 pontos.

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