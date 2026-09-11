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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo: En-Nesyri diz que o objetivo é vencer o Campeonato Saudita e promete gols à torcida

Al-Faisaly x Al-Ittihad
Al-Faisaly
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Y. En-Nesyri
Arábia Saudita
Marrocos

O atacante marroquino marcou dois gols na vitória sobre o Al-Faisaly

Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, reafirmou o desejo da equipe de conquistar o título da Liga Roshn Saudita na atual temporada 2026-2027, após a grande vitória sobre o Al-Faisaly.

O Al-Ittihad venceu o anfitrião Al-Faisaly pelo placar de 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, pela sétima rodada da Liga Roshn.

A partida teve como destaque o atacante marroquino Youssef En-Nesyri, que marcou dois gols, ambos com assistência de seu companheiro nigeriano George Ilenikhena.

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ITT

En-Nesyri disse, em declarações aos canais "Thmanyah" após o fim da partida: "Foi um jogo muito difícil para nós e para eles, por causa do clima e da umidade, mas estou orgulhoso dos jogadores e da torcida que esteve presente conosco, e agradeço a eles por esse apoio".

Sobre os dois gols que marcou contra o Al-Faisaly, o atacante marroquino afirmou: "Você precisa estar presente quando a equipe precisa de você, e temos que caminhar passo a passo até conseguirmos vencer o campeonato".

E concluiu: "Agradeço à torcida pelo apoio, desejo a eles tudo de bom, e que continuem nos apoiando no próximo período. Prometo a eles marcar gols, mas o mais importante é que a equipe vença".

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