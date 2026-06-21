Em vídeo: Em uma partida histórica... a Tunísia se despede da Copa do Mundo após a derrota para o Japão

A seleção tunisiana foi oficialmente eliminada da Copa do Mundo de 2026, após sofrer uma derrota contundente para o Japão por 4 a 0, na partida que os enfrentou na segunda rodada do Grupo 6, que marcou a milésima partida na história da Copa do Mundo.

A Tunísia entrou em campo com o lema de que “não havia alternativa à vitória”, após a derrota estrondosa por 5 a 1 para a Suécia na rodada de estreia, mas a seleção japonesa desferiu um golpe precoce nas “Águias de Cartago” com um gol aos quatro minutos, marcado por Daichi Kamada.

Os jogadores da Tunísia contestaram a validação do gol, alegando que Kamada havia empurrado um adversário antes do chute, mas o árbitro decidiu mantê-lo.



A seleção japonesa manteve a superioridade durante o primeiro tempo, e Ayase Ueda conseguiu dobrar o placar aos 31 minutos com um chute forte de fora da área que acertou o gol do goleiro Ayman Dahman.



No segundo tempo, o sofrimento da seleção tunisiana continuou, e Junya Ito marcou o terceiro gol aos 69 minutos, após um passe brilhante de Ueda.

Oida

voltou a marcar para fechar o placar em 4 a 0 aos 83 minutos com uma cabeçada precisa, assinando um hat-trick na partida.



A seleção tunisiana não conseguiu criar nenhum perigo real à meta do Japão, enquanto os “Samurais” impuseram seu domínio na maior parte do jogo, aproveitando as diferenças técnicas e a grande confiança demonstrada por seus jogadores.

Esta é a segunda derrota consecutiva da Tunísia no torneio, depois de ter estreado com uma derrota por 5 a 1 para a Suécia, ficando com zero pontos e perdendo oficialmente qualquer chance de avançar para a próxima fase antes da última rodada.

Além disso, a partida marcou um início decepcionante para o técnico francês Hervé Renard, que assumiu o comando há poucos dias no lugar de Sabri Lamouchi, em uma tentativa de salvar a campanha da seleção tunisiana na Copa do Mundo.

Por outro lado, a seleção japonesa reforçou suas chances de classificação para a próxima fase ao elevar sua pontuação para 4 pontos, confirmando sua superioridade na histórica milésima partida da história das finais da Copa do Mundo.