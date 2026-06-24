Em vídeo: em uma cadeira de rodas... Aparição comovente do jogador que sofreu a lesão mais grave da Copa do Mundo de 2026

Os minutos que antecederam o confronto entre Canadá e Suíça na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 foram marcados por um momento emocionante, depois que o jogador da seleção canadense Ismael Koné apareceu em público pela primeira vez desde que sofreu uma lesão grave que pôs fim à sua participação no torneio.

O meio-campista da seleção canadense sofreu uma fratura dupla nos ossos da perna durante a goleada de 6 a 0 sobre o Catar na segunda rodada da fase de grupos, após uma entrada violenta do catariano Asim Madibo, que recebeu cartão vermelho direto logo após o incidente.

Antes do início da última partida do Canadá na fase de grupos, Koné apareceu no estádio “BC Place”, em Vancouver, em uma cadeira de rodas, sendo conduzido ao redor do campo em meio a aplausos calorosos da torcida canadense, que se levantou para saudá-lo em uma cena comovente, segundo o jornal britânico “Mirror”.

Além disso, o veterano astro alemão Thomas Müller, que atuava como comentarista de TV durante a partida, encontrou o jogador canadense à beira do campo e fez questão de apertar sua mão e expressar seu apoio.

Posteriormente, Müller publicou uma mensagem em suas redes sociais dizendo: “Que recepção maravilhosa da torcida ao jogador lesionado Ismael Koné. Desejamos a você uma rápida recuperação”.

Cirurgia bem-sucedida e fim precoce na Copa do Mundo

A Federação Canadense de Futebol anunciou na semana passada que Koné passou por uma cirurgia bem-sucedida para tratar a fratura que sofreu, confirmando sua ausência do restante das partidas da Copa do Mundo.

A federação declarou em comunicado: “Ismael Koné passou por uma cirurgia bem-sucedida para corrigir uma fratura na perna. Espera-se que ele se recupere totalmente, mas ficará de fora do restante das competições da Copa do Mundo de 2026”.

Por sua vez, o clube italiano Sassuolo, pelo qual Koné joga, divulgou um comunicado confirmando o sucesso total da cirurgia.

O comunicado dizia: “A cirurgia para tratar a fratura na perna esquerda foi um sucesso total. O jogador iniciará o programa de reabilitação nos próximos dias, e todos no clube desejam a ele uma rápida recuperação”.

Técnico do Canadá revela detalhes dos momentos difíceis

Por sua vez, Jesse Marsh, técnico da seleção canadense, falou sobre sua visita ao jogador no hospital após a lesão.

Ele disse: “Quando chegamos até ele, ele já havia recebido alguns medicamentos calmantes e estava se preparando para entrar na sala de cirurgia”.

E acrescentou: “Apesar disso, ele estava com o ânimo muito bom e repetia constantemente que ficaria bem”.

E continuou: “A cirurgia durou cerca de uma hora e meia e contou com a participação de três cirurgiões. Acredito que os médicos tenham assistido à lesão diretamente pela TV e percebido sua gravidade imediatamente; por isso, os três melhores cirurgiões foram chamados ao hospital para lidar com o caso”.

E concluiu: “Ao conversar com eles, senti que ele estava em boas mãos, e eles nos garantiram que a cirurgia transcorreu de forma excelente”.

Isso ocorre em um momento em que a seleção canadense entrou em campo contra a Suíça como líder do Grupo B, após somar quatro pontos nas duas primeiras rodadas, mas sua alegria com os resultados positivos fica incompleta após a perda de um de seus principais jogadores até o final do torneio.