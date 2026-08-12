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Muhammad Sharaf Eldeen

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Em vídeo: em meio ao interesse do Arsenal, empresário de estrela do Barcelona discute seu futuro com o clube

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O futuro do zagueiro da França ficou em dúvida

Jonathan Kebe, empresário do francês Jules Koundé, zagueiro do Barcelona, apareceu na cidade esportiva "Joan Gamper" nesta quarta-feira, em um momento no qual aumentaram as especulações sobre o futuro do jogador e a possibilidade de sua saída do clube catalão neste verão.

De acordo com o que noticiou o jornalista Gerard Romero através da plataforma "Jijantes", Kebe esteve nas instalações do Barcelona, em uma visita que ocorre em paralelo ao crescente interesse do Arsenal em contar com os serviços de Koundé.

O empresário busca, ao que parece, compreender o futuro do astro francês no Barcelona e o que o clube catalão planeja para o período restante do mercado de transferências.

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Segundo relatos espanhóis recentes, o Arsenal monitora a situação de Koundé, diante da necessidade do time inglês de reforçar a linha defensiva, especialmente após a lesão de William Saliba.

Koundé é visto como uma opção atraente para o técnico Mikel Arteta, já que pode atuar como zagueiro central ou como lateral-direito.

Isso ocorre em um momento em que se complicou a possibilidade de o Arsenal contratar Ezri Konsa, do Aston Villa, por causa das exigências financeiras que ultrapassam os 75 milhões de euros.

O jornal catalão "Sport" havia indicado que o Barcelona poderia estar disposto a estudar uma proposta adequada para vender Koundé, no âmbito de uma reorganização de sua linha defensiva e da obtenção de recursos financeiros para outras negociações.

Mas a posição do jogador parece diferente até o momento, já que ele ainda tende a permanecer no Barcelona.


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