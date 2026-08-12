Em vídeo: em meio ao interesse do Arsenal, empresário de astro do Barcelona discute seu futuro com o clube

Jonathan Kebe, empresário do francês Jules Koundé, zagueiro do Barcelona, apareceu na cidade esportiva "Joan Gamper" nesta quarta-feira, em um momento em que aumentaram as especulações sobre o futuro do jogador e a possibilidade de sua saída do clube catalão neste verão.

De acordo com o que informou o jornalista Gerard Romero através da plataforma "Jijantes", Kebe esteve nas instalações do Barcelona, em uma visita que ocorre em meio ao crescente interesse do Arsenal em contar com os serviços de Koundé.

O empresário busca, ao que parece, se inteirar do futuro do astro francês no Barcelona e do que o clube catalão planeja para o restante da janela de transferências.

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Segundo relatos espanhóis recentes, o Arsenal monitora a situação de Koundé, diante da necessidade da equipe inglesa de reforçar a defesa, especialmente após a lesão de William Saliba.

Koundé é visto como uma opção atraente para o técnico Mikel Arteta, já que pode atuar como zagueiro central ou como lateral direito.

Isso acontece em um momento em que a possibilidade de o Arsenal contratar Ezri Konsa, do Aston Villa, se complicou, devido às exigências financeiras que ultrapassam os 75 milhões de euros.

O jornal catalão "Sport" havia indicado que o Barcelona poderia estar disposto a estudar uma proposta adequada para vender Koundé, no âmbito da reorganização de sua defesa e da obtenção de recursos financeiros para outras contratações.

Mas a posição do jogador parece diferente até o momento, já que ele ainda se inclina a permanecer no Barcelona.



