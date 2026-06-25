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Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Em vídeo: em meio a contestações... Sané marca o segundo gol mais rápido da Alemanha na história da Copa do Mundo

Equador x Alemanha
Equador
Alemanha
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Alemanha x A definir
L. Sane
Equador
Alemanha
EUA

As máquinas não deram muita trégua à seleção latino-americana

Leroy Sané abriu o placar logo no início da partida da seleção alemã contra o Equador, na noite desta quinta-feira, na terceira rodada do Grupo 5 da Copa do Mundo de 2026.

Sané levou apenas 1 minuto e 49 segundos para marcar o gol, tornando-se o segundo gol mais rápido da Alemanha na história de suas participações na Copa do Mundo, atrás apenas do gol de Ernst Liner, marcado no primeiro minuto contra a Áustria, na edição de 1934.



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A Alemanha manteve seu domínio ofensivo no torneio, tornando-se a primeira seleção a atingir a marca de 10 gols na Copa do Mundo de 2026.

Surgiu uma polêmica arbitral após o gol de Sané, já que, imediatamente antes, houve uma jogada em que os jogadores do Equador reclamaram de uma falta a seu favor, depois que o meio-campista alemão, Aleksandar Pavlović, levantou excessivamente o pé, o que resultou em um choque com o rosto do adversário, Pedro Vitti; no entanto, o gol acabou sendo validado.


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