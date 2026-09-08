O Manchester City conquistou uma vitória valiosa e merecida diante do anfitrião Porto, de Portugal, por dois gols a zero, no confronto que reuniu as duas equipes na noite de terça-feira no estádio do Dragão, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A partida começou com uma calma cautelosa entre os dois lados até os 15 minutos, quando o Porto surpreendeu seu convidado com uma investida de Gabriel Veiga pelo lado esquerdo, que recebeu a bola dentro da área e chutou rasteiro, com o goleiro Gianluigi Donnarumma brilhando na defesa, antes de o árbitro assinalar posição de impedimento. A resposta rápida do City veio por meio de Antoine Semenyo, com um forte chute de fora da área que o goleiro Diogo Costa segurou com firmeza.

O City impôs seu domínio de forma gradual e quase abriu o placar aos 21 minutos, após uma arrancada de Phil Foden pelo lado esquerdo, que em seguida lançou um cruzamento preciso para Erling Haaland subir e cabecear com força, mas Costa mandou para escanteio. O astro norueguês voltou a ameaçar o gol novamente aos 27 minutos, com outra cabeçada que passou por cima do travessão.

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A pressão inglesa continuou, e Foden desperdiçou uma clara chance de gol aos 29 minutos, após um passe em profundidade primoroso de Rayan Cherki que o deixou livre de marcação dentro da área, mas seu chute rasteiro encontrou Costa atento.

Aos 32 minutos, o goleiro português seguiu brilhando ao privar o City de um gol certo em jogada dupla, depois de defender um forte chute de Haaland, que completava um cruzamento rasteiro, antes de o rebote sobrar para Cherki, que chutou de novo, mas Costa impediu com maestria.

Já no início do segundo tempo, o City conseguiu balançar as redes cedo, mais precisamente aos 47 minutos, depois de Haaland subir em um cruzamento preciso de Enzo Fernández e cabecear, com a bola batendo na trave e entrando no gol, decretando a vantagem dos visitantes com o primeiro gol.

O Porto tentou reagir no placar: Alan Varela executou um perigoso chute encobrindo aos 57 minutos, dos limites da área, que passou raspando a trave, seguido de outra chance aos 62 minutos, com um chute rasteiro de William Gomes que também raspou a trave.

Donnarumma quase custou caro ao seu time aos 66 minutos, após um erro no afastamento da bola, que bateu em Gomes e passou rente à trave, e Nuri apareceu aos 86 minutos com um forte chute dos limites da área que passou por pouco ao lado da trave.

Haaland deu o tiro de misericórdia no Porto nos acréscimos, após completar um passe de Nuri dentro da área, chutando uma bola rasteira direta que balançou as redes, encerrando o duelo com a vitória do City (2 a 0).

Com essa vitória continental, o Manchester City volta rapidamente suas atenções para o aguardado clássico do "dérbi" diante do vizinho Manchester United no próximo domingo, no estádio Old Trafford, onde o time do treinador Enzo Maresca busca manter suas fortes atuações e preservar o aproveitamento máximo, após conquistar 3 vitórias consecutivas na abertura da Premier League.