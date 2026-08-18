O Pyramids anunciou oficialmente a contratação do atacante argelino Ahmed Nadir Benbouali, vindo do Győri Torna Egylet, da Hungria, para reforçar o elenco na nova temporada.

O Pyramids revelou o acordo de forma marcante, por meio de um vídeo de apresentação no qual Benbouali aparece vestido como um guerreiro, cavalgando em meio ao deserto argelino, antes de iniciar sua viagem rumo ao Egito.

O jogador prosseguiu sua jornada em cenário desértico, chegando ao deserto ocidental do Egito, e depois apareceu próximo à região das Pirâmides, antes de revelar seu rosto ao final do vídeo, anunciando sua chegada ao Pyramids.

O negócio já havia sido fechado anteriormente, depois que o Pyramids concluiu o acordo com o atacante argelino, que assinará um contrato de 3 temporadas, com possibilidade de prorrogação por mais uma.

A chegada de Benbouali ao Pyramids vem para compensar a saída do atacante congolês Fiston Mayele, que deixou o elenco ao fim da temporada passada.

Benbouali tem 26 anos e já atuou pelo Charleroi, da Bélgica, antes de se transferir para o Campeonato Húngaro, onde disputou 41 partidas pelo Győri Torna Egylet, marcando 19 gols e dando 6 assistências.

O atacante argelino não participou de nenhuma partida por seu time húngaro desde o início da atual temporada, até acertar sua transferência para o Pyramids.

O Pyramids terminou o Campeonato Egípcio da temporada passada como vice-líder, atrás do Zamalek.

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