Em vídeo: Desaba em lágrimas... Pela quarta vez, a Copa do Mundo parte o coração de Neymar

Mais uma vez, Neymar ficou impotente diante da crueldade da Copa do Mundo, deixando o torneio com lágrimas nos olhos, em uma cena que se repete de forma dolorosa a cada edição em que ele veste a camisa da seleção brasileira.

A trajetória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim nas oitavas de final, após a derrota para a Noruega por 2 a 1, em uma partida em que o astro norueguês Erling Haaland virou o jogo com dois gols no final, destruindo os sonhos da “Seleção” e levando-a a uma eliminação precoce e chocante.

Neymar entrou no segundo tempo como reserva e tentou trazer a seleção de volta ao jogo, após marcar o único gol do Brasil em um pênalti; no entanto, seu gol não foi suficiente para evitar a eliminação, diante do brilhantismo de Haaland, que balançou a rede de Alisson duas vezes, garantindo à sua seleção a classificação para as quartas de final.

Com o apito final, o capitão do Brasil não conseguiu esconder seus sentimentos, pois começou a chorar em campo, acrescentando mais um capítulo à série de momentos dolorosos que viveu nas Copas do Mundo.

A relação de Neymar com as lágrimas começou na Copa do Mundo de 2014, quando sofreu uma grave lesão nas costas durante o confronto contra a Colômbia nas quartas de final, após uma entrada violenta de Juan Zúñiga, sendo retirado de maca do campo antes que fosse confirmada sua ausência do restante do torneio — um dos momentos mais marcantes de sua carreira internacional.

A cena se repetiu na Copa do Mundo de 2018, quando o Brasil foi eliminado nas quartas de final após a derrota para a Bélgica por 2 a 1, e Neymar parecia abatido após a perda do sonho de conquistar o título.

A tristeza voltou a pairar sobre o astro brasileiro na Copa do Mundo de 2022, no Catar, depois que a “Seleção” também foi eliminada nas quartas de final, após a derrota para a Croácia nos pênaltis, apesar de Neymar ter marcado um gol na prorrogação, antes que as esperanças do Brasil desmoronassem na disputa de pênaltis.

Já na edição de 2026, a tragédia se repetiu de forma ainda mais cruel, depois que a trajetória do Brasil terminou, desta vez, nas oitavas de final, nas mãos da Noruega, levando Neymar a derramar lágrimas mais uma vez, dando continuidade à série de finais tristes que o acompanhou em todas as edições da Copa do Mundo das quais participou, fazendo com que o torneio mais importante do futebol mundial continue sendo testemunha dos momentos mais dolorosos de sua carreira internacional.