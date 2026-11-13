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Team Saudi Arabia Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images
Ahmed Mansy
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Em vídeo: Dênis supera o impossível e conduz a Arábia Saudita a uma vitória há muito aguardada sobre a Coreia do Sul

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O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, seguiu desafiando o impossível com a equipe, após conduzi-la a uma vitória há muito aguardada sobre a Coreia do Sul, na capital catariana, Doha.

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A seleção da Arábia Saudita venceu a da Coreia do Sul pelo placar de 3 a 2, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari Doha, no primeiro de seus amistosos durante o atual período de paralisação internacional, como preparação para os compromissos que se aproximam.

Marwan Al-Sahafi, ponta do Al-Ittihad, abriu o placar para a seleção saudita no primeiro minuto dos acréscimos do primeiro tempo.

Al-Sahafi marcou o gol de forma bonita, recebendo um passe em profundidade bem ajustado de Abdullah Al-Hamdan, atacante do Al-Nassr, antes de driblar o goleiro da Coreia do Sul e colocar a bola dentro das redes vazias.

O gol foi o primeiro que Marwan Al-Sahafi marcou em sua trajetória internacional com a seleção saudita, apesar de estar disputando sua 17ª partida com ela.

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Logo no início do segundo tempo, mais precisamente aos 47 minutos de jogo, Hyun-gyu conseguiu marcar o gol de empate para a seleção sul-coreana, após desviar um cruzamento rasteiro para dentro das redes com uma finalização forte, que o goleiro saudita Mohammed Al-Owais não conseguiu defender.

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Mohammed Kanno, meio-campista do Al-Hilal, respondeu rapidamente ao gol, recolocando a seleção saudita em vantagem aos 56 minutos de jogo, após receber um passe de Saud Abdulhamid, lateral do Lens francês, e finalizar para dentro das redes com um chute forte.

Abdulelah Al-Amri, zagueiro do Al-Nassr, não esperou muito, acrescentando o terceiro gol da Arábia Saudita aos 59 minutos, após desviar uma bola cruzada enviada por Nasser Al-Dawsari, meio-campista do Al-Hilal, em uma cobrança de escanteio, para dentro das redes de cabeça.

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Apesar de Lee Jae ter conseguido marcar o segundo gol da seleção sul-coreana aos 68 minutos, após desviar um cruzamento rasteiro para dentro das redes de Al-Owais, a seleção saudita conseguiu assegurar a vitória.

A vitória é a primeira da seleção saudita sobre a sul-coreana em 21 anos, mais precisamente desde 2005, quando a venceu na ida e na volta pelos placares de 2 a 0 e 1 a 0 nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006.

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Vale lembrar que esta partida foi a 19ª a reunir as seleções saudita e sul-coreana nos âmbitos amistoso e oficial, desde o primeiro confronto entre elas em 1980.

Nos 18 jogos anteriores, a seleção saudita conquistou 5 vitórias, contra 6 partidas vencidas pela seleção coreana, enquanto o empate prevaleceu em outras 7 partidas.

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Desde então, as duas seleções disputaram 6 partidas, nas quais a Arábia Saudita não havia conseguido vencer nenhuma, já que a seleção coreana venceu dois jogos, enquanto 4 partidas terminaram empatadas, antes da vitória no jogo de hoje.

No âmbito amistoso, as duas seleções disputaram o sétimo confronto entre elas, uma série que começou em 1980, com a vantagem tendo sido da seleção coreana em duas ocasiões, enquanto 3 partidas terminaram empatadas, sendo a vitória de hoje a segunda da seleção saudita.

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A vitória mais marcante da seleção saudita sobre a coreana foi na semifinal da Copa da Ásia de 2000, quando Talal Al-Meshal marcou os dois gols da vitória pelo placar de 2 a 1.

Já o último jogo oficial foi nas oitavas de final da Copa da Ásia de 2023, quando terminou no tempo normal com empate por 1 a 1, antes de a seleção coreana conseguir avançar às quartas de final nos pênaltis.

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Vale lembrar que a seleção saudita disputará um novo amistoso em seu atual estágio de treinamento na capital catari Doha após a Coreia do Sul, quando enfrentará a seleção do Uzbequistão na próxima terça-feira.