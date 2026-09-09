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Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Traduzido por

Em vídeo: Dembélé se junta aos gigantes da França na Liga dos Campeões e quebra o recorde de Trezeguet

O. Dembele
PSG
PSG x Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Liga dos Campeões
França
Eslováquia

Dembélé entra para a história

O astro francês Ousmane Dembélé liderou o seu time, o Paris Saint-Germain, na vantagem sobre o Slovan Bratislava com um gol de abertura na defesa do título da Liga dos Campeões da Europa.

O gol saiu aos 16 minutos de jogo, na partida disputada no estádio Parc des Princes, depois que ele acompanhou a finalização de Nuno Mendes, que voltou na trave, e a completou para as redes, anunciando um início forte do atual campeão na noite dos campeões.

Dembélé acrescentou o segundo gol dele e do seu time aos 23 minutos, elevando sua conta para 30 gols na história de suas participações na Liga dos Campeões da Europa, superando o número da lenda da Juventus e da França David Trezeguet, e o impulsionando para a sexta posição na lista dos melhores artilheiros franceses na história da tradicional competição.

Esse número confirma a temporada excepcional que Dembélé vive com o Paris, com o retorno antecipado da personalidade do protagonista nas noites dos campeões, como descreveram os torcedores, para que o time comece a campanha de defesa do seu título com um gol assinado pelo seu principal astro.

1. Liga
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB
Zilina crest
Zilina
ZIL
Campeonato Francês
Brest crest
Brest
B29
PSG crest
PSG
PSG

Classificação dos melhores artilheiros franceses na história da Liga dos Campeões da Europa:

Karim Benzema: 90 gols

Kylian Mbappé: 71 gols

Thierry Henry: 50 gols

Antoine Griezmann: 44 gols

Ousmane Dembélé: 30 gols

David Trezeguet: 29 gols

Dembélé precisa de apenas um gol para quebrar sua igualdade com Trezeguet e assumir isoladamente a quinta posição, no seu caminho para perseguir os grandes, à frente deles Benzema e Mbappé.

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