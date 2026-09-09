Em vídeo: Dembélé se junta aos gigantes da França na Liga dos Campeões e quebra o recorde de Trezeguet

O astro francês Ousmane Dembélé liderou o seu time, o Paris Saint-Germain, na vantagem sobre o Slovan Bratislava com um gol de abertura na defesa do título da Liga dos Campeões da Europa.

O gol saiu aos 16 minutos de jogo, na partida disputada no estádio Parc des Princes, depois que ele acompanhou a finalização de Nuno Mendes, que voltou na trave, e a completou para as redes, anunciando um início forte do atual campeão na noite dos campeões.

Dembélé acrescentou o segundo gol dele e do seu time aos 23 minutos, elevando sua conta para 30 gols na história de suas participações na Liga dos Campeões da Europa, superando o número da lenda da Juventus e da França David Trezeguet, e o impulsionando para a sexta posição na lista dos melhores artilheiros franceses na história da tradicional competição.

Esse número confirma a temporada excepcional que Dembélé vive com o Paris, com o retorno antecipado da personalidade do protagonista nas noites dos campeões, como descreveram os torcedores, para que o time comece a campanha de defesa do seu título com um gol assinado pelo seu principal astro.

Classificação dos melhores artilheiros franceses na história da Liga dos Campeões da Europa:

Karim Benzema: 90 gols

Kylian Mbappé: 71 gols

Thierry Henry: 50 gols

Antoine Griezmann: 44 gols

Ousmane Dembélé: 30 gols

David Trezeguet: 29 gols

Dembélé precisa de apenas um gol para quebrar sua igualdade com Trezeguet e assumir isoladamente a quinta posição, no seu caminho para perseguir os grandes, à frente deles Benzema e Mbappé.

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