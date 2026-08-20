Com uma mensagem emocionada aos torcedores do Real Madrid, o francês Ibrahima Konaté iniciou sua trajetória com a camisa do clube merengue, ressaltando que sua chegada ao Real não foi apenas uma transferência, mas sim um sonho de infância que finalmente se realizou.

Konaté disse, em suas primeiras palavras após a assinatura oficial do contrato até 2030: "Olá, madridista, estou muito feliz por estar aqui, espero vê-los muito em breve no Bernabéu, hala Madrid!".

E o zagueiro, que chega gratuitamente do Liverpool, acrescentou em declarações emocionantes: "A primeira camisa que tive na vida foi a do Real Madrid, e desde aquele momento sempre sonhei em jogar por este time, e hoje realizei meu sonho, prometo dar tudo de mim por esta camisa".

Em um momento marcante durante a cerimônia de apresentação na Cidade do Real Madrid, Konaté parou diante das quinze taças da Liga dos Campeões da Europa, contemplando os títulos do clube, e deteve-se longamente no título de 2022.

Sobre aquele momento, ele disse com sinceridade: "Sinto certa emoção, especialmente com o título de 2022 em Paris, porque eu jogava pelo Liverpool naquela partida final".

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Aquela partida que Konaté perdeu com o Liverpool diante do Real Madrid, com um gol de Vinícius, transformou-se hoje em uma nova motivação para o francês, que quer viver a glória europeia desta vez com a camisa do campeão, depois de tê-la testemunhado do outro lado.