A seleção portuguesa iniciou a era de seu novo treinador, Jorge Jesus, com uma vitória difícil e trabalhosa por um gol a zero sobre o visitante País de Gales, em partida válida pela Liga das Nações da UEFA 2026-2027.

O jogo, disputado no estádio "José Alvalade", em Lisboa, teve como protagonistas João Félix, com um gol, e Cristiano Ronaldo, que desperdiçou um festival de chances.

Míssil de Félix salva a situação

A seleção portuguesa entrou na partida com uma pressão ofensiva avassaladora desde o primeiro minuto, em busca de um gol logo cedo que abalasse os planos do País de Gales.

O capitão Cristiano Ronaldo quase abriu o placar cedo, aos 9 minutos, após um passe de seda de João Félix, mas a finalização do "Dom" passou raspando a trave.

O domínio absoluto português finalmente se traduziu em gol aos 21 minutos, com um lance de assinatura saudita, quando Nuno Mendes recuperou a bola com maestria da defesa do País de Gales e a tocou para João Félix, atacante do Al-Nassr da Arábia Saudita, que soltou uma finalização potente e imparável, que morreu nas redes do País de Gales, marcando o primeiro gol da era Jesus.









Após o gol, Ronaldo seguiu em sua busca pessoal pelo gol de número 980 em sua carreira lendária, mas desperdiçou três chances claras antes do fim do primeiro tempo, entre uma bola parada e duas oportunidades dentro da área, sob o espanto da torcida nas arquibancadas.

A novela do desperdício de chances de Ronaldo prosseguiu até os minutos finais, e ele fracassou em chegar a seu gol de número 980, com o árbitro apitando o fim e decretando uma vitória apagada, porém preciosa, para Portugal.

Com essa vitória, Portugal conquistou os três primeiros pontos em sua caminhada na Liga das Nações, liderando provisoriamente seu grupo, à espera do que resultarão os demais confrontos da rodada, enquanto o País de Gales saiu de mãos vazias apesar de sua atuação forte no segundo tempo.



