O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, apareceu ao lado dos jogadores do time, pela primeira vez desde o fim de sua participação com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

O Al-Nassr enfrentou o espanhol Almería, nesta terça-feira, em seu último jogo amistoso durante a pré-temporada no exterior, na capital portuguesa, Lisboa, antes do início da nova temporada 2026-2027.

A conta oficial do Al-Nassr na rede social "X" publicou um vídeo que mostrou a dedicação de Ronaldo em comparecer à partida e cumprimentar os jogadores do time, além do novo técnico australiano Ange Postecoglou, apesar de não ter se juntado aos treinos.

Esta foi a primeira vez que o astro português se encontrou com os jogadores e o treinador do Al-Nassr desde o fim de sua trajetória na Copa do Mundo de 2026, no último dia 6 de julho, com a derrota diante da Espanha por 1 a 0, nas oitavas de final.

"O Dom" é considerado o único jogador que ainda não se juntou aos treinos do Al-Nassr após a Copa do Mundo, apesar de já ter passado cerca de um mês completo desde o fim de sua trajetória no Mundial.

Isso ocorre quatro dias antes da realização de sua cerimônia de casamento com sua companheira Georgina Rodríguez, marcada para o próximo sábado, na ilha portuguesa da Madeira, segundo revelaram relatos jornalísticos anteriormente.

Vale lembrar que Ronaldo se juntou ao Al-Nassr em janeiro de 2023, e o conduziu à conquista do título da Liga Roshn Saudita na temporada passada, após uma ausência de sete anos, além de ter conquistado o título de artilheiro da competição duas vezes.