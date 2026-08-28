O internacional marroquino Ismael Saibari entrou como substituto aos 61 minutos e deixou o gramado do Allianz Arena com duas assistências, na grande vitória do Bayern de Munique sobre o Stuttgart, seu visitante, pelo placar de 5 a 1, na noite desta sexta-feira, na abertura da Bundesliga.

O treinador belga Vincent Kompany colocou Saibari no lugar de Nathaniel Brown, contribuindo para mudar o ritmo da equipe bávara durante o segundo tempo.

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Aos 82 minutos, Saibari arrancou dentro da área e se livrou da entrada de um dos zagueiros do Stuttgart com um drible primoroso, mas preferiu passar em vez de finalizar, enviando um cruzamento para Aleksandar Pavlovic, que finalizou com facilidade de curta distância, marcando o quarto gol do Bayern.

Saibari voltou a servir uma assistência no quinto gol aos 90+2 minutos, depois de receber a bola de Tom Bischof, que a interceptou no meio-campo do Stuttgart, e então repassá-la para Luis Díaz, que ficou livre diante do gol e finalizou no canto esquerdo, encerrando a goleada por 5 a 1 dos donos da casa.

O astro marroquino também havia entrado como substituto em sua primeira partida com o gigante bávaro, quando este venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1 na Supercopa da Alemanha, no último sábado.

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