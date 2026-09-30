Em um dos tempos mais emocionantes e alucinantes da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", a seleção do Iêmen escreveu um capítulo futebolístico inesquecível nas disputas da terceira e última rodada da fase de grupos, depois de transformar a desvantagem por um gol diante do Bahrein em uma vantagem esmagadora por quatro a um, em apenas 45 minutos que viraram todas as previsões de cabeça para baixo.
A partida terminou com a vitória do Iêmen pelo placar de 5 a 2, com a qual salvou as aparências ao ocupar a terceira colocação na classificação do grupo que conta com Catar e Emirados Árabes Unidos, empurrando o Bahrein para a quarta e última posição.
As duas seleções entraram em campo cada uma buscando uma vitória que salvasse as aparências, depois que a eliminação de ambas ficou definida após as derrotas para Catar e Emirados Árabes Unidos nas duas rodadas anteriores, mas o início foi chocante para a torcida iemenita.
O Bahrein surpreende o Iêmen
Nos primeiros minutos, a seleção do Bahrein impôs sua superioridade, e seu atacante Ali Al Dosari conseguiu aproveitar uma brecha na defesa iemenita para colocar a bola nas redes aos sete minutos, decretando a vantagem do Bahrein por 1 a 0, um gol que embaralhou os planos dos iemenitas e incendiou as arquibancadas bareinitas.
O momento do empate com a comemoração de Cristiano Ronaldo
A resposta iemenita veio de uma maneira inesquecível: aos dezoito minutos, Nasser Mahmoud Al Ghawashi recebeu uma bola longa nas costas dos zagueiros, arrancou em velocidade e driblou o zagueiro bareinita Hussein Abdulkarim com um drible astuto que o derrubou ao chão, o lance que incendiou o entusiasmo da torcida.
Mahmoud não hesitou e disparou um chute forte que se alojou nas redes do goleiro, devolvendo a partida ao ponto de empate por 1 a 1.
E não se contentou apenas em marcar: dirigiu-se à torcida e comemorou ao estilo de seu ídolo Cristiano Ronaldo, com a famosa comemoração "Siuuu", fazendo explodir as arquibancadas iemenitas, já que esse gol foi a faísca que acendeu a revolta do Iêmen.
Al Matari decreta a virada
Após o gol, a seleção iemenita assumiu a iniciativa e impôs seu estilo veloz. E aos trinta e um minutos veio o momento aguardado, quando o capitão Abdulwasea Al Matari conseguiu traduzir a pressão iemenita em um segundo gol, com um chute preciso de dentro da área, virando o placar de cabeça para baixo e colocando o Iêmen na frente por 2 a 1.
Al Wasmani confirma o colapso bareinita
A seleção do Bahrein desmoronou mentalmente após o gol da virada, e os iemenitas aproveitaram isso com maestria; aos quarenta minutos, em uma jogada organizada iniciada no meio de campo, a bola chegou a Rami Al Wasmani, que não teve nenhuma dificuldade em depositá-la nas redes, decretando o terceiro gol do Iêmen, o 3 a 1, em meio ao total estupor da torcida bareinita.
Qasim encerra o festival de gols
E antes que todos recuperassem o fôlego, e um minuto antes do fim do primeiro tempo, Adel Abbas Qasim aplicou o golpe de misericórdia. Aos quarenta e quatro minutos, Qasim aproveitou uma confusão dentro da grande área e chutou uma bola forte que decretou o quarto gol do Iêmen, encerrando um primeiro tempo alucinante com o placar de 4 a 1.
E aos 67 minutos, Ali Jaafar Madan incendiou a partida novamente, depois de conseguir diminuir a diferença com um gol para a seleção do Bahrein, devolvendo a esperança à sua equipe e esquentando os minutos finais do confronto.
O gol de Madan veio após uma jogada organizada do Bahrein, na qual aproveitou os espaços na defesa iemenita e chutou uma bola precisa que se alojou nas redes, diminuindo o placar para 4 a 2 e devolvendo a pressão sobre a seleção iemenita, que havia imposto seu domínio.
E aos cinco minutos dos acréscimos, aos 90+5, Rami Al Wasmani aplicou o golpe de misericórdia e disparou o tiro de misericórdia nas esperanças da seleção do Bahrein, depois de marcar o quinto gol para o Iêmen. O gol de Al Wasmani, o seu segundo na partida, veio para confirmar a superioridade esmagadora do Iêmen e encerrar o festival de gols, após um contra-ataque veloz no qual aproveitou os espaços nas costas da defesa bareinita para colocar a bola com confiança nas redes, decretando uma vitória histórica para o Iêmen pelo placar de 5 a 2.