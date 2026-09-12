O português Rúben Neves, meia do Al-Hilal, foi alvo de provocações durante o confronto com o Al-Taawoun pela Liga Roshn Saudita, por causa de seu amigo falecido Diogo Jota.

O Al-Hilal venceu o Al-Taawoun por 6 a 0, na partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio do time da casa em Buraida, pela sétima rodada da Liga Roshn Saudita.

Aziz Al-Dahmashi publicou um vídeo, através de sua conta pessoal no "X", que mostrou uma discussão entre Rúben Neves e alguns torcedores do Al-Taawoun durante o desenrolar da partida.

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A discussão aconteceu porque alguns torcedores começaram a repetir o nome de Jota, o que provocou a ira do meia português, que apontou para o céu, dizendo: "Deus está vendo vocês".

Neves mantinha uma relação estreita com Diogo Jota, o falecido astro do Liverpool, antes de este perder a vida em um trágico acidente com seu carro na região de Cernadilla, na Espanha, durante o mês de julho do ano passado.

O meia do Al-Hilal expressou sua profunda comoção com a partida de seu ex-companheiro em mais de uma ocasião, sobretudo por ter mantido com ele uma sólida amizade pessoal nos clubes Porto e Wolverhampton, além da seleção de Portugal.