Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo: cânticos por Jota provocam Rúben Neves no Campeonato Saudita!

Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
R. Neves
D. Jota
Arábia Saudita
Portugal

Fato curioso na Roshan

O português Rúben Neves, meia do Al-Hilal, foi alvo de provocações durante o confronto com o Al-Taawoun pela Liga Roshn Saudita, por causa de seu amigo falecido Diogo Jota.

O Al-Hilal venceu o Al-Taawoun por 6 a 0, na partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio do time da casa em Buraida, pela sétima rodada da Liga Roshn Saudita.

Aziz Al-Dahmashi publicou um vídeo, através de sua conta pessoal no "X", que mostrou uma discussão entre Rúben Neves e alguns torcedores do Al-Taawoun durante o desenrolar da partida.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

Ingressos para as partidas da Liga Roshn SauditaCompre seu ingresso agora!

Liga dos Campeões da Ásia
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Gharafa crest
Al-Gharafa
ALG
AFC Champions League Two
Al-Nahda crest
Al-Nahda
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT

A discussão aconteceu porque alguns torcedores começaram a repetir o nome de Jota, o que provocou a ira do meia português, que apontou para o céu, dizendo: "Deus está vendo vocês".

Neves mantinha uma relação estreita com Diogo Jota, o falecido astro do Liverpool, antes de este perder a vida em um trágico acidente com seu carro na região de Cernadilla, na Espanha, durante o mês de julho do ano passado.

O meia do Al-Hilal expressou sua profunda comoção com a partida de seu ex-companheiro em mais de uma ocasião, sobretudo por ter mantido com ele uma sólida amizade pessoal nos clubes Porto e Wolverhampton, além da seleção de Portugal.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google