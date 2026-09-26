Em vídeo: campeões mundiais fazem Wembley tremer com vitória emocionante sobre a Inglaterra

A seleção da Espanha, campeã do mundo, conquistou uma vitória emocionante sobre a anfitriã Inglaterra pelo placar de 3 a 2, na noite deste sábado, no estádio de Wembley, em Londres, pela primeira rodada da disputa do Grupo A da Liga das Nações da UEFA.
A seleção espanhola abriu o placar cedo, por meio de Lamine Yamal, aos dois minutos, depois de aproveitar um erro na posse de bola do zagueiro do Manchester City, Marc Guéhi, roubando-a e arrancando em direção à área, antes de marcar contra o goleiro James Trafford.
Klopp tenta ressuscitar um cadáver
Local da lesão de Mbappé assusta o Real Madrid
E após uma sequência de chances desperdiçadas por parte da Espanha, o ponta do Barcelona, Anthony Gordon, conseguiu empatar aos 36 minutos, quando trocou passes com Jude Bellingham, meio-campista do Real Madrid, em um contra-ataque, antes de avançar e chutar contra o goleiro Unai Simón.
E não se passaram nem quatro minutos até que o astro do Bayern de Munique, Harry Kane, colocasse a seleção inglesa na frente (2 a 1) com uma cabeçada que bateu no lateral do Real, Marc Cucurella, e balançou as redes depois que este último não conseguiu afastá-la, aos 40 minutos.
E no início do segundo tempo, os donos da casa obtiveram um pênalti, mas Harry Kane o desperdiçou depois de tropeçar e tocar a bola com os dois pés, mandando-a no travessão aos 54 minutos, momento que representou o ponto de virada da partida.
Pois apenas seis minutos depois de o astro do Bayern de Munique desperdiçar o pênalti, o reserva Álex Baena respondeu com o empate para a Espanha, com um chute forte de fora da área, antes de o mesmo jogador voltar a dar uma assistência decisiva, com a qual o outro reserva, Mikel Oyarzabal, marcou o terceiro gol aos 74 minutos, dando a vitória aos visitantes com um belo chute por cima do goleiro Trafford.
E a Inglaterra pressionou com força nos minutos finais em busca do empate, com o goleiro Unai Simón defendendo um chute forte de Bellingham, antes de o árbitro apitar o fim da partida, decretando a vitória dos espanhóis (3 a 2).