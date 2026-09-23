Os especialistas em arbitragem, o egípcio Gamal El-Ghandour e o omanense Ahmed Al-Kaf, confirmaram, através do canal "Abu Dhabi Sports", a existência de um pênalti claro que não foi marcado a favor da seleção da Arábia Saudita em sua partida contra o Kuwait, pela rodada de abertura da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", realizada na noite de quarta-feira e encerrada com a vitória da Arábia Saudita por 1 a 0, no estádio Al-Inma, na cidade esportiva Rei Abdullah, em Jidá.

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro kuwaitiano Youssef Al-Haqqan, contra a própria meta, aos 73 minutos.

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Os 28 minutos testemunharam o lance polêmico, quando um dos jogadores do Kuwait levantou a mão e ela foi atingida pela bola durante uma disputa conjunta, incidente que não foi percebido pelo árbitro de campo nem pelos árbitros de vídeo, já que a bola parecia ter batido na cabeça de um dos jogadores da Arábia Saudita.

Os dois especialistas consideraram que a mão do zagueiro estava afastada do corpo e em posição não natural, o que faz com que o lance mereça um pênalti de acordo com as regras do jogo.

Al-Kaf minimizou a responsabilidade do árbitro de campo, o português João Pinheiro, nesse lance devido à sua dificuldade, apontando o dedo mais fortemente para a equipe da tecnologia de vídeo, considerando que ela deveria ter chamado a atenção de Pinheiro.

Com essa vitória, a seleção saudita elevou sua pontuação para 3 pontos, liderando o Grupo 1, enquanto Iraque e Omã conquistaram um ponto cada, após o empate por 1 a 1 na outra partida do grupo, e o Kuwait permaneceu sem pontos.

A cidade de Jidá recebe as competições do "Golfo 27", no período de 23 de setembro a 6 de outubro de 2026, com a participação de 8 seleções distribuídas em dois grupos.

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