Em vídeo: Cabo Verde derrota o Uruguai e mantém vivos os sonhos da Arábia Saudita na Copa do Mundo

O empate em 2 a 2 encerrou o emocionante confronto entre as seleções do Uruguai e de Cabo Verde, nesta segunda-feira, no Hard Rock Stadium, válida pela segunda rodada do Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026.

Aos 21 minutos, ocorreu um momento histórico para a seleção africana, quando Kevin Lineni marcou o primeiro gol de Cabo Verde na história de suas participações na Copa do Mundo, dando a vantagem à sua equipe e inscrevendo seu nome nos anais da competição.

A seleção do Uruguai conseguiu empatar antes do fim do primeiro tempo, quando Maximiliano Araújo marcou o gol de empate aos 44 minutos, aproveitando o rebote na trave após uma cabeçada forte de um de seus companheiros.

Nos acréscimos do primeiro tempo, mais precisamente no sexto minuto dos acréscimos, Agustín Canopío conseguiu marcar o segundo gol da Uruguai, ao converter um cruzamento preciso para o fundo da rede após um passe de cabeça de Araújo, fazendo com que a seleção celeste encerrasse o primeiro tempo com vantagem de 2 a 1.

No segundo tempo, a seleção de Cabo Verde voltou a entrar no jogo, depois que Hélio Varela marcou o gol de empate aos 61 minutos, aproveitando um erro grave de um zagueiro uruguaio que passou a bola por engano, permitindo que Varela mandasse a bola para o fundo da rede.

A seleção do Uruguai quase recuperou a vantagem aos 68 minutos com Maximiliano Araújo, mas o árbitro anulou o gol por impedimento após consultar o VAR (Vídeo-Árbitro Assistente).

As duas seleções estão no Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026, ao lado da Espanha e da Arábia Saudita.

A seleção espanhola havia conquistado uma vitória expressiva sobre a Arábia Saudita por 4 a 0 na mesma rodada, elevando sua pontuação para quatro pontos na liderança do grupo, após ter iniciado sua campanha com um empate sem gols contra Cabo Verde.

Com esse resultado, a seleção uruguaia chegou a dois pontos e ocupa o segundo lugar, à frente de Cabo Verde, que está em terceiro com o mesmo número de pontos, mas com menor saldo de gols.

Já a seleção saudita ocupa a quarta e última posição, com um ponto, mantendo todas as possibilidades em aberto antes da última rodada da fase de grupos.