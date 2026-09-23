A seleção da Arábia Saudita venceu a do Kuwait por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no estádio Inmaa, na cidade de Jidá, em partida válida pela primeira rodada do Grupo A da Copa das Nações do Golfo Árabe, o "Golfo 27".

A partida marcou a estreia das duas seleções na competição, após o primeiro jogo, que reuniu Iraque e Omã e terminou empatado por 1 a 1 mais cedo neste dia.

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A Arábia Saudita começou a partida com superioridade ofensiva, e Abdullah Al-Hamdan desperdiçou uma chance logo aos três minutos, antes de o goleiro kuwaitiano Saud Al-Hawshan defender uma tentativa perigosa de Hassan Kadesh aos 11 minutos, enquanto o Kuwait respondeu por meio de Eid Al-Rashidi aos 16 minutos.

Gol anulado

O primeiro tempo teve um gol anulado da seleção saudita, após uma infiltração do meio-campista Mohammed Kanno pelo lado direito, antes de a bola chegar ao seu companheiro Mohammed Abu Al-Shamat, que finalizou com força nas redes kuwaitianas. No entanto, uma pisada de Kanno no pé do jogador do Kuwait, Muath Al-Dhafiri, provocou a anulação do gol aos 37 minutos.

No segundo tempo, a Arábia Saudita manteve a pressão sobre a defesa do Kuwait, mas não conseguiu transformar seu domínio em gols, até que a bola chegou a Hammam Al-Hammami pela ponta esquerda, que fez o cruzamento, e o zagueiro kuwaitiano Youssef Al-Haqan tentou afastá-la de cabeça, mas acabou por desviá-la em direção às redes de sua própria equipe, aos 73 minutos.

Poucos minutos depois, o goleiro da Arábia Saudita, Nawaf Al-Aqidi, sofreu uma grave lesão que o levou a deixar o campo, entrando em seu lugar o companheiro Mohammed Al-Owais, aos 83 minutos.

A Arábia Saudita manteve sua veia ofensiva nos minutos finais da partida, mas nada de novo aconteceu, diante da bravura do goleiro kuwaitiano frente aos ataques, encerrando o confronto com a vitória saudita por 1 a 0.

A competição do "Golfo 27" é realizada na cidade de Jidá, no período de 23 de setembro corrente até 6 de outubro próximo, com a participação de 8 seleções distribuídas em dois grupos.

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