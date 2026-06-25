Não foi apenas uma partida no encerramento da fase de grupos, mas sim a noite em que se anunciou o retorno da “Seleção” em toda a sua grandeza... Com uma vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, a seleção brasileira encheu o gol adversário e encheu as arquibancadas de alegria, no confronto que os reuniu na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O momento mais marcante foi o retorno do mago Neymar da Silva aos gramados após uma longa ausência que deixou seus torcedores ansiosos, deixando rapidamente sua marca e levando a seleção brasileira à liderança do Grupo F com pontuação máxima.

Um grupo que não foi fácil, com o tenaz Marrocos e o ambicioso Haiti, mas o Brasil conquistou a liderança com merecimento, confirmando que seu caminho rumo ao sexto título passa por aqui e que o “número 10” está pronto para escrever um novo capítulo de glória.

Pelo Brasil, Vinícius Júnior (dois gols) marcou o primeiro aos 7 e aos 45+3 minutos, enquanto o terceiro saiu dos pés de Matheus Cunha, levando a Seleção da Samba à liderança do grupo com 7 pontos, à frente do Marrocos, que tem o mesmo número de pontos, mas está atrás no saldo de gols.

Primeiro tempo: Brasil domina e Vinícius marca dois gols

A partida começou com um claro domínio ofensivo do Brasil, com a “Seleção” impondo sua alta pressão desde os primeiros minutos. Aos 5 minutos, Vinícius Júnior abriu o placar com um chute forte de pé direito de dentro da área, aproveitando um passe decisivo de Ryan, colocando o Brasil à frente por 1 a 0.

A Escócia respondeu com contra-ataques rápidos por meio de McTominay e McLean, mas a defesa brasileira se manteve firme.

Aos 18 minutos, os brasileiros desperdiçaram uma chance perigosa após um contra-ataque rápido liderado por Vinícius, que foi desviado por Robertson para escanteio. Aos 22 minutos, um segundo gol de Vinícius Júnior foi anulado após revisão do árbitro assistente de vídeo (VAR).

O Brasil continuou a impor seu domínio no meio-campo graças a Paquetá e Casemiro, enquanto a Escócia tentava pressionar em busca do empate, especialmente aos 29 e 35 minutos, com cruzamentos de McLean e investidas de McTominay.

Apesar das dificuldades defensivas do Brasil em alguns momentos, a zaga manteve a vantagem de um gol até os 40 minutos.

Com o fim do primeiro tempo se aproximando, o ritmo da partida aumentou e a disputa se acirrou no meio-campo, onde o brasileiro Cunha desperdiçou uma chance de ouro aos 45 minutos, após uma defesa espetacular do goleiro escocês, mantendo o placar em 1 a 0 até os últimos instantes.

Aos três minutos do tempo de acréscimo (45+3), Vinícius Júnior marcou o segundo gol com uma cabeçada forte à queima-roupa no ângulo superior esquerdo, aproveitando um cruzamento preciso de Bruno Guimarães, encerrando o primeiro tempo com uma vantagem confortável do Brasil por 2 a 0.

Segundo tempo: o Brasil mantém o domínio e amplia a vantagem

A seleção brasileira entrou com tudo no segundo tempo, dominando a posse de bola e exercendo alta pressão nos primeiros minutos por meio de Vinícius Júnior, Rocha e Paquetá.

A Escócia respondeu com contra-ataques rápidos por meio de McKenna e McLean, mas o Brasil manteve sua confortável vantagem de 2 a 0.

Já aos 51 minutos, Vinícius Júnior quase completou o hat-trick após receber um cruzamento preciso e invadir a área, mas o goleiro Angus Jan interveio na hora certa e salvou a situação com maestria; em seguida, os brasileiros continuaram seu domínio absoluto sobre o jogo.

Após uma hora de jogo, o terceiro gol da Seleção surgiu aos 60 minutos, quando Matheus Cunha marcou um belo gol com um chute forte de pé direito do meio da área para o canto inferior direito, aproveitando um passe decisivo de Bruno Guimarães, ampliando a vantagem para 3 a 0.

Aos 76 minutos, o técnico brasileiro fez uma substituição ofensiva, colocando Neymar da Silva no lugar de Matheus Cunha, enquanto os brasileiros desperdiçaram a chance do quarto gol após uma jogada rápida e coordenada que terminou com a bola passando rente à trave.

Aos 82 minutos, o Brasil fez mais duas substituições: Endrick entrou no lugar de Ryan, e Alex Sandro no lugar de Douglas Santos, encerrando o segundo tempo com domínio total e uma vantagem confortável de 3 a 0 sobre a Escócia.

Aos 89 minutos, Neymar cobrou uma falta pela ala esquerda, mas a jogada não resultou em um ataque perigoso, e a partida terminou com a vitória da Seleção por 3 a 0.