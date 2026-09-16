Em vídeo: Benfica surpreende o Milan com dois gols em San Siro e agrava a crise europeia dos rossoneri

O AC Milan caiu na armadilha da derrota em casa, diante de sua torcida, para o visitante Benfica, de Portugal, pelo placar de 2 a 0, na noite desta quarta-feira, pela Liga Europa, em um resultado chocante para os fãs do Rossonero.

Benfica decide cedo

A equipe portuguesa entrou na partida com muita ousadia e conseguiu surpreender os donos da casa logo no início, com o astro Dodi Lukebakio abrindo o placar aos 16 minutos, após um ataque bem armado que a defesa do Milan não soube neutralizar da forma necessária.

O Milan tentou reagir no primeiro tempo, mas sem perigo real, e a primeira etapa terminou com a vantagem dos visitantes por um gol sem resposta.

No segundo tempo, o Benfica aplicou o golpe de misericórdia, ampliando o placar por meio de Jakub Kaminski aos 54 minutos, complicando totalmente a missão do time Rossonero.

Apesar das tentativas do Milan de reagir e diminuir a diferença após os 58 minutos, a defesa organizada do Benfica e seu goleiro estiveram atentos, mantendo o time português com o gol invicto até o apito final.

Com esse resultado, o Milan sofre uma derrota dolorosa que complica suas contas cedo no grupo e aumenta a pressão sobre a equipe em sua caminhada europeia, enquanto o Benfica conquista uma vitória valiosíssima fora de casa, que o coloca em uma posição forte na disputa por uma vaga na classificação.

Outros confrontos esquentam a disputa

Antes disso, houve uma partida na qual o Sparta Praga conquistou uma grande vitória fora de casa sobre o Ararat Armênia pelo placar de 4 a 1.

Marcaram os quatro gols do time tcheco T. Jodal, com dois, aos 20 e 22 minutos.

John Mercado ampliou para o terceiro gol aos 53 minutos, e Patrik Vydra aos 72, enquanto o único gol dos donos da casa foi marcado por Bruno Wilson, aos 55.

Em outro confronto, o Omonia Nicósia arrancou uma vitória valiosa sobre o visitante Celta Vigo pelo placar de 1 a 0, e o único gol da partida foi marcado pelo jogador Yuri Balkovec aos 88 minutos.

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Em outra partida, o Olympiacos virou a desvantagem diante do visitante Jagiellonia Bialystok em uma vitória valiosa pelo placar de 2 a 1, com o time polonês saindo na frente primeiro através de Smet aos 20 minutos, antes de o Olympiacos empatar por meio de Armando Gonzalez, aos 43, e então o ucraniano Roman Yaremchuk arrancar o gol da vitória decisiva para os donos da casa, aos 84.

O Sunderland conquistou uma vitória difícil sobre o visitante AZ Alkmaar pelo placar de 1 a 0, e o único gol da partida veio por meio de Enzo Le Fée aos 66 minutos, de pênalti, dando ao seu time três pontos valiosos.

O Anderlecht caiu em casa diante do visitante Lyon pelo placar de 1 a 2, com o time francês encerrando o primeiro tempo em vantagem por dois gols marcados por Nicolas Nharty aos 8 minutos e Kaito Nakamura aos 22, antes de o Anderlecht diminuir a diferença no segundo tempo por meio de Mihajlo Cvetkovic, aos 61, sem conseguir alcançar o empate.

O Bayer Leverkusen conquistou uma vitória merecida sobre o visitante Celje pelo placar de 2 a 0, com S. Sieslar abrindo o placar contra a própria meta aos 15 minutos, antes de Facundo Medina confirmar o triunfo com o segundo gol, aos 74.