A seleção da Bélgica conquistou uma vitória merecida sobre a Itália pelo placar de 2 a 0, no confronto que reuniu as duas equipes na primeira rodada da Liga das Nações da Europa, com os belgas somando seus três primeiros pontos na campanha do torneio.
A jovem estrela Mika Godts, atacante do Paris Saint-Germain, foi o grande destaque da noite, depois de abrir sua conta de gols pela seleção com a camisa belga e conduzir seu país a superar o obstáculo italiano.
O primeiro gol saiu apenas 20 minutos após o início da partida, em um lance de grande habilidade, quando Godts recebeu a bola pela ala esquerda e avançou pelo miolo, antes de driblar dois defensores italianos com maestria e finalizar com tranquilidade às redes, colocando a Bélgica em vantagem.
Aos 69 minutos, o reserva Dodi Lukebakio garantiu a vitória da seleção belga ao marcar o segundo gol, depois de aproveitar um passe decisivo e preciso de seu companheiro Charles De Ketelaere, encerrando as esperanças de reação da seleção italiana.
Com essa vitória, a disputa pela liderança do grupo esquentou cedo, com a Bélgica dividindo o topo com a França, ambas com 3 pontos, enquanto Itália e Turquia permaneceram na lanterna, sem pontos.