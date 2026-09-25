Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-EUR-NATIONS-ITA-BELAFP
Traduzido por

Em vídeo: Bélgica surpreende a Itália com dois gols e acirra a briga pela liderança com a França

Itália
Itália x Bélgica
Bélgica
Liga das Nações A
Itália
Bélgica

Gündoğan escreve a história

A seleção da Bélgica conquistou uma vitória merecida sobre a Itália pelo placar de 2 a 0, no confronto que reuniu as duas equipes na primeira rodada da Liga das Nações da Europa, com os belgas somando seus três primeiros pontos na campanha do torneio.

A jovem estrela Mika Godts, atacante do Paris Saint-Germain, foi o grande destaque da noite, depois de abrir sua conta de gols pela seleção com a camisa belga e conduzir seu país a superar o obstáculo italiano.

O primeiro gol saiu apenas 20 minutos após o início da partida, em um lance de grande habilidade, quando Godts recebeu a bola pela ala esquerda e avançou pelo miolo, antes de driblar dois defensores italianos com maestria e finalizar com tranquilidade às redes, colocando a Bélgica em vantagem.


Aos 69 minutos, o reserva Dodi Lukebakio garantiu a vitória da seleção belga ao marcar o segundo gol, depois de aproveitar um passe decisivo e preciso de seu companheiro Charles De Ketelaere, encerrando as esperanças de reação da seleção italiana.

Com essa vitória, a disputa pela liderança do grupo esquentou cedo, com a Bélgica dividindo o topo com a França, ambas com 3 pontos, enquanto Itália e Turquia permaneceram na lanterna, sem pontos.





Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google