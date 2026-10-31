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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Em vídeo: Bayern de Munique desperdiça vitória sobre o Dortmund em meio a um festival de lesões

Bayern de Munique x Borussia Dortmund
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O Bayern de Munique não conseguiu desfazer o empate na liderança com seu visitante e rival Borussia Dortmund, no clássico da Alemanha, com a partida terminando empatada (2 a 2) neste sábado, no estádio Allianz Arena, pela oitava rodada da Bundesliga.

Com esse empate, o gigante bávaro elevou sua pontuação para 18 pontos, na liderança da tabela de classificação da competição, à frente do vice-líder Dortmund apenas pelo saldo de gols.

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03 de nov. de 2026

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O Dortmund foi o primeiro a balançar as redes, aos 34 minutos, com Jobe Bellingham, mas o árbitro anulou o gol por conta de uma falta contra o goleiro bávaro, Jonas Urbig.

Aos 38 minutos, Konrad Laimer marcou o gol que colocou o Bayern de Munique em vantagem, após uma arrancada e um confronto com o goleiro Gregor Kobel.

Harry Kane quase ampliou o placar para o Bayern de Munique, aos 56 minutos, mas desperdiçou um pênalti ao mandar a bola no travessão, antes de Serhou Guirassy igualar (1 a 1) com uma finalização de dentro da área, aos 60 minutos.

O zagueiro francês Dayot Upamecano conseguiu marcar o segundo gol dos donos da casa, aos 66 minutos, após um passe decisivo de cabeça de Harry Kane, mas o reserva Fábio Silva arrancou o empate agônico para o Dortmund (2 a 2) aos 89 minutos.

A partida teve o time bávaro sofrendo 3 lesões no setor de ataque, com Ismail Jakobs, Serge Gnabry e Michael Olise saindo de campo de forma forçada, aos 29, 31 e 84 minutos, respectivamente.

As lesões vieram em um momento delicado, já que o Bayern já conta com a ausência de vários outros jogadores por lesão, encabeçados por Luis Díaz e Jamal Musiala, além da doença do técnico Vincent Kompany, enquanto o gigante bávaro se prepara para um confronto decisivo contra o anfitrião Atlético de Madrid, na próxima terça-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

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