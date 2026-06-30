Em vídeo... Atef: Inzaghi vai ficar no Al-Hilal... e precisa de 15 novos jogadores!

Ahmed Atef, ex-jogador de futebol saudita, confirmou que o italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, permanecerá no “Al-Hilal” na próxima temporada.

O clube Al-Hilal anunciou hoje, terça-feira, o programa de preparação da equipe para a nova temporada, que terá início na capital saudita, Riad, no próximo sábado, antes da viagem à Áustria para um estágio no exterior entre os dias 15 de julho e 3 de agosto.

Em declarações ao programa “Dorina Ghir”, do canal “Al-Saudiya”, Atef disse: “Os torcedores do Al-Hilal deram total confiança a Inzaghi; já que o acampamento foi anunciado e sua data e duração definidas, ele permanecerá com a equipe”.

Ele acrescentou: “Continuo com a opinião de que Inzaghi não se encaixa no estilo do Al-Hilal, a menos que sejam trocados 15 jogadores do time, para ajudá-lo a implementar seu estilo”.

E continuou: “Esta é a última chance de Inzaghi no Al-Hilal, e acredito que o time manterá o mesmo estilo da temporada passada, sem mudanças”.

E continuou: “Há uma diferença entre Richard Hughes, o novo diretor esportivo, e Inzaghi. Hughes traz jogadores que atuam no esquema 4-3-3 e dominam a posse de bola, ao contrário de Inzaghi, que aposta em jogadas diretas de contra-ataque”.

E concluiu: “Isso será um problema, devido ao conflito entre as ideias do técnico e do diretor esportivo, e qual dos dois cederá às suas ideias para chegar a um acordo com o outro”.

Reportagens da imprensa confirmaram que será Hughes quem comandará a janela de transferências de verão do Al-Hilal, mas por meio de seus assistentes, assumindo oficialmente o cargo de diretor esportivo após sua saída do Liverpool em setembro próximo.