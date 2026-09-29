Em vídeo: atacante saudita marca seu primeiro gol pela seleção aos 33 anos

Abdullah Al-Salem, atacante do Al-Qadsiah, escreveu um episódio raro no mundo do futebol, ao marcar seu primeiro gol internacional pela seleção da Arábia Saudita aos 33 anos.

A seleção saudita venceu a do Iraque pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Golfo.

Abdullah Al-Salem abriu o placar para a seleção saudita aos 54 minutos de jogo, depois de aproveitar uma sobra de Ahmed Basel, goleiro do Iraque, para mandar a bola às redes vazias.

O gol foi o primeiro de Al-Salem pela seleção saudita, apesar de ele ter 33 anos, disputando sua quarta partida com a camisa nacional.

Al-Salem havia escrito história em março do ano passado, quando o técnico francês Hervé Renard o convocou para se juntar à seleção saudita pela primeira vez em sua carreira, aos 32 anos.

Desde então, o atacante do Al-Qadsiah entrou como reserva contra a China nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e depois contra os Estados Unidos e o México na Copa Ouro de 2025, antes de disputar sua primeira partida como titular contra o Iraque.

Vale lembrar que o jogador de 33 anos possui uma grande trajetória na Liga Roshan Saudita, onde atuou por diversos clubes, com destaque para o Al-Nassr por empréstimo na segunda metade da temporada 2018-2019, além do Al-Khaleej, Al-Ettifaq, Al-Feiha e, por último, o Al-Qadsiah.