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Australia v Switzerland - International FriendlyGetty Images Sport

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Em vídeo... Atacante da Austrália anuncia que se converteu ao islamismo antes do confronto contra o Egito

T. Yengi
Egito
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Austrália x Egito
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EUA

Após um período de pesquisa e estudo... ele pronunciou as duas testemunhas

Titi Yengi, atacante da seleção australiana, anunciou sua conversão ao islamismo poucos dias antes do aguardado confronto contra a seleção egípcia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma notícia que dominou as redes sociais e despertou grande interesse.

Yengi explicou que sua jornada rumo ao islamismo começou durante uma visita a uma mesquita na cidade australiana de Adelaide, onde a curiosidade o levou a conhecer o ambiente da mesquita e observar os muçulmanos durante a oração. Ele afirmou que essa visita representou um ponto de virada intelectual e espiritual em sua vida.

O jogador acrescentou que conheceu o pregador islâmico Ismail Mink durante o sermão de sexta-feira em uma das mesquitas de Adelaide, e que uma conversa entre eles culminou com o anúncio de Yengi das duas testemunhas na presença dele, ressaltando que sua decisão veio após um período de pesquisa e estudo, e culminou em uma convicção pessoal total de abraçar a religião islâmica.

Em entrevista aos “Estúdios Qutbi” e à “Nujoom Sports”, Yengi destacou que sua conversão ao islamismo não foi fruto de um único momento, mas sim o resultado de uma jornada que se desenvolveu naturalmente com o passar do tempo. Ele contou detalhes de seu encontro com o mufti Mink após a oração de sexta-feira, dizendo: “Ele me perguntou se eu já havia proferido a shahada, e eu respondi que não. Então, ele me convidou a fazê-lo, e eu atendi ao convite e a proferi dentro da mesquita.”

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Titi Yengi, nascido em Adelaide em 2000, tem origens no Sudão do Sul, de onde sua família se estabeleceu na Austrália. Ele é considerado um dos principais atacantes da seleção “Kangaroos” devido às suas notáveis habilidades físicas e técnicas.

A seleção australiana se prepara para enfrentar a seleção egípcia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma partida na qual ambas as equipes buscam garantir a classificação para as quartas de final.

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