Em vídeo: Arsenal goleia o Ipswich por 4 a 0 na Copa da Liga

O Arsenal se classificou para a quarta fase da Copa da Liga Inglesa "Carabao", após uma vitória tranquila sobre o anfitrião Ipswich Town pelo placar de (4 a 2), no confronto que reuniu as duas equipes na noite desta terça-feira, no estádio "Portman Road", pela terceira fase da competição.
O Arsenal abriu o placar cedo, aos sete minutos, com o promissor Max Dowman, depois de driblar o zagueiro Cédric Kipré e ficar cara a cara com o goleiro Christian Walton, finalizando com precisão de dentro da área para balançar as redes.
E os visitantes não esperaram muito para ampliar o placar; Mikel Merino aproveitou uma confusão defensiva do Ipswich na construção da jogada e enviou um passe mágico em profundidade, aos 16 minutos, para Noni Madueke, que disparou uma bola forte de dentro da área que sacudiu as redes.
Com o início do segundo tempo, o jovem Dowman voltou a visitar as redes mais uma vez, marcando o terceiro gol do Arsenal aos 47 minutos, após receber um passe em profundidade preciso dentro da área, finalizando com uma bola rasteira que enganou o goleiro Walton.
E Merino coroou sua atuação de destaque marcando o quarto gol do Arsenal aos 58 minutos, com um belo chute em curva das imediações da área, que bateu na trave e entrou no gol.
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Em contrapartida, o Ipswich Town conseguiu diminuir a diferença aos 62 minutos, após uma bela infiltração de Jack Clarke pela ala esquerda, coroando seu esforço com um passe rasteiro preciso que Anis Mehmeti transformou em gol com uma finalização direta às redes.
E, no primeiro minuto dos acréscimos, os donos da casa marcaram o segundo gol com Chuba Akpom, com um chute de dentro da área que enganou o goleiro Kepa, encerrando a partida com a vitória do Arsenal (4 a 2).
Com essa vitória ampla, o Arsenal aguarda para conhecer seu adversário na próxima fase da competição durante o sorteio marcado para a noite de amanhã, quarta-feira.
Vale lembrar que o Arsenal busca quebrar o tabu histórico na Copa da Liga, competição que conquistou apenas duas vezes, a última na temporada (1992-1993), sendo que chegou à final da edição passada antes de perder para o Manchester City (0 a 2), enquanto o Liverpool lidera a lista dos maiores campeões da competição, com 10 títulos.