Em vídeo... Árbitros da Espanha e da França suspendem a partida por um motivo estranho!

O salvadorenho Iván Barton, árbitro da partida entre Espanha e França na Copa do Mundo, interrompeu o jogo por quase um minuto inteiro, por um motivo curioso.

A seleção da Espanha enfrentou a França nesta terça-feira, no estádio de Dallas, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Aos dez minutos de jogo, a seleção da Espanha recebeu uma falta na entrada da área francesa, e o trio formado por Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Alex Baena se posicionou para cobrar.

Enquanto os três se preparavam para chutar, o árbitro salvadorenho Iván Barton interrompeu a partida por cerca de um minuto, saiu do campo e pegou um spray de marcação temporária, usado pelos árbitros nas partidas.

Barton voltou sorrindo para os jogadores da seleção espanhola, que se perguntaram sobre o motivo da saída repentina, e os surpreendeu ao usar o spray evaporativo para marcar um ponto na frente da bola.

Vale lembrar que esta é a quarta partida que Barton apita na atual edição da Copa do Mundo, após os jogos entre Paraguai e Turquia, e Japão e Suécia na fase de grupos, e a partida entre Colômbia e Suíça nas oitavas de final.