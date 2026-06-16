Em vídeo: Aproveitando um erro catastrófico... Haaland estreia-se na Copa do Mundo com dois gols no Iraque

Erling Haaland, estrela da seleção da Noruega, estreou-se como artilheiro na Copa do Mundo ao marcar duas vezes contra a seleção do Iraque em sua primeira partida no torneio.

Haaland marcou seu primeiro gol aos 29 minutos da partida contra o Iraque, disputada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira no Estádio Gillette, em Boston, nos Estados Unidos, na rodada de estreia do Grupo 9.

O craque do Manchester City desviou com o pé um cruzamento preciso para dentro do gol, aproveitando a falta de marcação da defesa iraquiana.

Em seguida, ele voltou a marcar o segundo gol duas minutos antes do fim do primeiro tempo, aproveitando um erro catastrófico do goleiro Jalal Hassan, que demorou a afastar a bola na frente do gol.

De acordo com a rede “Opta”, Haaland marcou gols nos últimos 11 jogos oficiais pela seleção da Noruega desde novembro de 2024.

O site “Squadka” informou que Haaland marcou em suas partidas de estreia na Liga dos Campeões, na Bundesliga, na Premier League e na Copa do Mundo.

Haaland se tornou o primeiro jogador norueguês a marcar dois gols em uma única partida da Copa do Mundo, segundo o “Stats Foot”.