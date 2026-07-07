Em vídeo: Após sua declaração irônica sobre Lamine Yamal... Será que a previsão de Lekjaa se concretizará na Copa do Mundo?

Com uma declaração que contém tanto ironia quanto diplomacia, Fawzi Lakjaâ, presidente da Federação Marroquina de Futebol, reabriu o delicado caso de Lamine Yamal, afirmando que as portas do Marrocos “permanecerão sempre abertas” para o astro espanhol, antes de soltar uma frase bombástica.

As declarações de Lakja, feitas durante uma longa entrevista ao jornal francês “Unzi Mondial”, voltaram a colocar em destaque a história do jogador que poderia ter vestido a camisa dos “Negros do Atlante”, antes de optar por representar a “La Roja” em 2023.

Apesar de ter nascido nos subúrbios de Barcelona e de ter passado pelas seleções de base da Espanha, Yamal tinha a opção de representar o Marrocos, país de origem de seu pai, Munir Nasraoui.

Lakja revelou que o atacante do Barcelona “pensou por um breve período” em representar o Marrocos, especialmente após a conquista histórica dos Leões do Atlas na Copa do Mundo de 2022.

Lakjaa confirmou que a Federação Marroquina envidou “esforços incansáveis” para convencer o então jovem talento, por meio de várias reuniões realizadas no Marrocos e na Espanha, mas isso não alterou a convicção do jogador.

O presidente da Federação afirmou: “Respeitamos a escolha de Jamil e nunca nos opusemos a ela; nunca mudamos a forma como tratamos Jamil, nem sua família, que, pelo que sei, vem com frequência passar as férias, especialmente nas regiões do norte, sua terra natal; eles sempre serão bem-vindos”.

Lakja fez sua declaração mais polêmica ao dizer, em tom sarcástico: “Lamine Jamil... Não conheço nenhum espanhol chamado Jamil”... em referência ao fato de que o nome completo do jogador é “Lamine Yamal Nasraoui Ibana”, e ele optou por ter apenas os dois primeiros nomes impressos em sua camisa: Lamine e Yamal.

A história dos dois nomes remonta a um gesto de gratidão de seus pais para com dois homens que ajudaram a família durante as dificuldades pelas quais sua mãe passou durante a gravidez; assim, deram a ele os nomes deles como sinal de agradecimento.

Lakjaa enfatizou que o Marrocos não encara a questão dos jogadores com dupla nacionalidade sob a ótica do “desânimo ou do orgulho”, acrescentando: “Para nós, trata-se de futebol e de seu caráter universal... Jogar por uma equipe que possui uma nacionalidade administrativa, por nossa escolha, não alterará nossos laços com o país de forma alguma”.

E continuou: “Nossa história e nossa civilização nos deixam orgulhosos, e nosso orgulho aumenta quando a nação marroquina participa da formação de uma seleção nacional amiga, da nossa vizinha Espanha”.

Lakjae havia feito uma declaração bem-humorada antes do início da Copa do Mundo, dizendo: “Espero que enfrentemos a Espanha na Copa do Mundo para ver se ele tomou a decisão certa”. Seu desejo pode se concretizar na semifinal, no dia 14 de julho, caso o Marrocos supere a França e a Espanha vença a Bélgica.