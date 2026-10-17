Relatórios da imprensa egípcia revelaram que Hussein Amotta, técnico do Al Ahly do Egito, pediu à diretoria de seu clube a contratação de Osama Nour Eddine, meio-campista do Maghreb Fès, durante a próxima janela de transferências de inverno, enquanto o clube também busca reforçar a posição de zagueiro central.

O jornalista egípcio Abdel Hakim Abu Alam afirmou, pelo canal "ON Sport", que o Al Ahly vai focar no mercado de inverno na contratação de um volante que desempenhe bem as funções de jogador número 6, além de um zagueiro central.

E acrescentou: "Mesmo com a permanência de Ashraf Dari, seu bom desempenho e o fato de não sofrer lesões, o Al Ahly quer contratar outros jogadores para atuar ao lado dele, sendo um deles abaixo da idade".

Ele explicou que todos os nomes divulgados na imprensa para reforçar a posição de zagueiro central estão sobre a mesa da diretoria técnica, com exceção dos jogadores dos clubes Zed e Banco Al Ahly, pois o clube vermelho não quer negociar com eles porque exageram nas exigências financeiras por qualquer jogador.

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Segundo Abu Alam, o Al Ahly monitora mais de um jogador, sendo os principais Mostafa Ibrahim, zagueiro do Ittihad, Mohamed Sharkeya, jogador do Modern Sport, e Nour Ashraf, do Enppi.

Sobre o setor de volantes, ele disse: "O Al Ahly não está entusiasmado com a ideia de contratar um novo jogador, mas Amotta está determinado a ter Osama Nour Eddine, jogador do Maghreb Fès".

Ainda assim, Abu Alam indicou que o Al Ahly não iniciou suas negociações com o jogador ou com a diretoria de seu clube até o momento.