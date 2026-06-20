Em vídeo: Ao contrário dos rumores... Cristiano Ronaldo aparece em momento divertido com Bruno Fernandes

O capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, e seu companheiro, o craque do meio-campo Bruno Fernandes, apareceram em um clima alegre e amigável neste sábado, durante os treinos da seleção portuguesa em preparação para o confronto contra o Uzbequistão, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O jornal português “Record” publicou um vídeo que mostra Ronaldo e Bruno conversando e rindo durante a sessão de treino, na companhia do outro meio-campista, Vitinha, em uma cena que refletiu o clima positivo no campo de treinamento dos “Marinheiros”, apesar das pressões que cercaram a equipe após o empate (1 a 1) contra a República Democrática do Congo, na primeira rodada.

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A divulgação do vídeo ocorreu em meio a uma polêmica na mídia e entre a torcida que se seguiu à partida de estreia, depois que Ronaldo não conseguiu chutar nenhuma vez a gol, em meio a acusações de parte da torcida a vários jogadores, principalmente Bruno Fernandes e João Neves, de não passarem a bola o suficiente para o capitão da seleção ou de ignorá-lo em alguns ataques.

A polêmica se intensificou nos últimos dias após declarações de João Neves sobre Ronaldo que geraram ampla discussão, além da intervenção da irmã do astro português, Katia Aveiro, que publicou mensagens interpretadas por alguns torcedores como críticas aos jogadores, devido à forma como trataram seu irmão em campo.

Além disso, as redes sociais testemunharam uma campanha de alguns torcedores de Ronaldo, que acusaram vários jogadores da seleção de egoísmo ou de não demonstrarem respeito suficiente ao capitão de Portugal.

No entanto, “O Don” publicou, ontem, sexta-feira, uma foto coletiva dos treinos da seleção portuguesa, acompanhada de uma mensagem na qual afirmou que a equipe está “sempre unida”.



