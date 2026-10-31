O Bayern de Munique sofreu três baixas durante o empate com o visitante Borussia Dortmund (2 a 2), neste sábado, no estádio Allianz Arena, pela oitava rodada da Bundesliga, quando o marroquino Ismael Saibari, o alemão Serge Gnabry e o francês Michael Olise se lesionaram e deixaram o campo de forma forçada.

Sobre o assunto, Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, afirmou em declarações ao jornal alemão "abendzeitung": "As duas lesões (de Saibari e Gnabry) são um pouco mais graves do que esperávamos".

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E Eberl acrescentou: "No caso de Michael Olise, a situação não parece tão ruim assim, mas os exames ainda estão pendentes".

Vídeos mostraram Saibari deixando o estádio Allianz Arena, após a partida, de muletas, enquanto Olise saiu normalmente.

Por sua vez, o técnico assistente Aaron Danks falou sobre as lesões, dizendo: "A lesão de Saibari foi no tornozelo e parece ser bastante séria, já Gnabry sofreu uma lesão muscular, e também não tenho certeza sobre a situação de Michael nos últimos minutos. O departamento médico desempenhará um papel extremamente importante agora para ajudar todos os jogadores a se recuperarem".

Sobre o andamento da partida, declarou: "Temos sentimentos mistos. Estamos muito satisfeitos com a atuação, especialmente no segundo tempo. Acho que impusemos um bom controle sobre a partida, e, como falamos antes do jogo, o adversário tem um histórico defensivo muito forte, mas conseguimos encontrar várias formas de criar oportunidades hoje".

E Danks continuou: "No fim, ficamos decepcionados por não conquistar a vitória, mas preciso analisar a partida para os jogadores e explicar que a atuação esteve presente e que eles fizeram tudo corretamente. Tivemos os momentos certos, mas as coisas não saíram a nosso favor hoje".