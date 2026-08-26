O ex-craque do futebol saudita Mohammed Al-Sahlawi fez uma crítica ácida ao desempenho do Al-Ahli em seu confronto contra o Auckland FC, apesar do claro domínio de campo da equipe de Jidá.

Al-Sahlawi afirmou, durante sua análise do primeiro tempo da partida entre Al-Ahli e Auckland pela primeira fase da Copa dos Clubes das Confederações de 2026, que a posse de bola do Al-Ahli foi negativa por excelência até então, e não se traduziu em perigo real ao gol do campeão da Oceania.

Al-Sahlawi declarou em entrevista ao canal MBC Action: "O Al-Ahli domina o desenrolar da partida com um alto índice de posse de bola, mas esse domínio não se converteu em chances de gol nem em pressão efetiva. Por outro lado, a defesa do Auckland está muito bem organizada".

E explicou: "O verdadeiro problema do Al-Ahli está na extrema lentidão na circulação da bola e na ausência de soluções individuais no último terço, o que facilitou a tarefa da defesa do Auckland, que se compactou em suas zonas recuadas e fechou os espaços para as movimentações de Firas Al-Buraikan, deixando as tentativas do Al-Ahli restritas a cruzamentos ineficazes".

E acrescentou: "O Al-Ahli precisa elevar o ritmo de jogo e recorrer às infiltrações pelo meio e às finalizações de fora da área para quebrar essa organização defensiva", ressaltando que a continuidade de um desempenho tão negativo pode dar mais confiança à equipe neozelandesa com o passar dos minutos e complicar a tarefa do campeão da Ásia em busca do gol da vitória.

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O Al-Ahli disputa a partida no Estádio Al-Inmaa, em Jidá, em meio a um grande apoio da torcida, em busca de um início forte em sua jornada mundial, enquanto o Auckland neozelandês, campeão da Oceania, tenta manter sua organização defensiva e busca surpreender os donos da casa.