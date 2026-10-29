Em uma noite que a história não vai esquecer, o Al-Qadsiah transformou o estádio de Riade em um palco de demonstração de força e conquistou uma vitória esmagadora e humilhante por 6 a 0 sobre o anfitrião Al-Riyadh, na noite desta quinta-feira, pela 12ª rodada da Saudi Pro League, no maior triunfo da rodada e um recado aterrorizante para todos os rivais.

A partida, que começou com um domínio notável, terminou em um festival de gols cujo protagonista absoluto foi o craque holandês Tijjani Reijnders, autor de um hat-trick histórico que levou sua equipe a voar sozinha na liderança.

Primeiro tempo: o início do colapso

O Al-Qadsiah começou com uma pressão precoce que quase resultou em um gol de Yasser Al-Shahrani aos 16 minutos, antes de Tijjani Reijnders abrir o placar com o primeiro gol aos 18 minutos.

O Al-Riyadh tentou se segurar, mas desabou. Aos 37 minutos, veio o segundo gol com um presente fatal, depois que Julián Quiñones roubou a bola do goleiro Burián e a passou para seu companheiro Abdullah Al-Salem, que a mandou para as redes, encerrando o primeiro tempo em 2 a 0.

Segundo tempo: o dilúvio do Al-Qadsiah

Aos 56 minutos, a dupla Quiñones-Reijnders voltou a brilhar: Quiñones deu a assistência para seu segundo gol, e Reijnders marcou o segundo e o terceiro gol do Al-Qadsiah.

O momento técnico mais bonito veio aos 67 minutos, quando Reijnders retribuiu a gentileza ao companheiro Musab Al-Juwayr com um passe mágico, do qual Al-Juwayr marcou o quarto gol.

E o dilúvio não parou: aos 87 minutos, o quinto gol foi marcado pelo pé do próprio Julián Quiñones desta vez, após assistência de Musab Al-Juwayr, recompensando o companheiro.

O hat-trick e o sexto gol vieram aos 89 minutos, quando Tijjani Reijnders encerrou seu massacre de gols com seu terceiro tento, em uma segunda assistência do brilhante Musab Al-Juwayr.

A partida terminou em 6 a 0, com o Al-Qadsiah elevando sua pontuação para 28 pontos na liderança da Saudi Pro League, enquanto o Al-Riyadh estacionou nos 12 pontos, na 11ª colocação, após uma noite que seus torcedores tentarão esquecer por muito tempo.

Liderança merecida

Com esse resultado, o Al-Qadsiah elevou sua pontuação para 28 pontos em 12 partidas (9 vitórias, 1 empate, 2 derrotas), assumindo a liderança da Saudi Pro League, superando o Al-Nassr (que jogou uma partida a menos), vice-líder, pelo saldo de gols.

Por outro lado, o Al-Riyadh estacionou nos 12 pontos, na 11ª colocação, em 11 partidas (3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas), entrando na zona de perigo.