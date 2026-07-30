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Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

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Em vídeo: Al-Owais afirma que o Al-Hilal foi a melhor decisão da sua vida e revela o segredo do seu retorno ao clube

Al Hilal
Al Ula
M. Al Owais
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O goleiro saudita terá sucesso com o "Al-Zaeem"?

Mohammed Al-Owais, goleiro do Al-Hilal e da seleção da Arábia Saudita, expressou sua felicidade em retornar às fileiras do clube na próxima temporada, considerando essa a melhor decisão de toda a sua vida.

O Al-Hilal anunciou, anteriormente, a contratação de Al-Owais durante a atual janela de transferências de verão, após uma única temporada desde sua saída para se transferir ao Al-Ula, na segunda divisão saudita (Yelo League).

O goleiro saudita concedeu uma entrevista ao seu companheiro, o zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, na qual falou sobre os bastidores de seu retorno ao Al-Hilal, através do canal do clube no YouTube.

Al-Owais afirmou a esse respeito: "Quando você é um craque na Arábia Saudita, é importante se juntar ao melhor time do seu país, mas aqui temos o melhor clube da Ásia, que é o Al-Hilal, e essa é a melhor decisão da minha vida".

E completou: "Eu saí (no verão de 2025) porque não estava jogando muito, mas depois da Copa do Mundo pensei bastante no meu futuro, e pedi a Deus para voltar para cá mais uma vez".

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Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

E concluiu: "Espero fazer uma boa temporada com o Al-Hilal e vencer tudo".

Vale lembrar que o jogador de 34 anos já havia atuado pelo Al-Hilal desde 2022, quando chegou vindo do Al-Ahli, contribuindo para a conquista do título do Campeonato Saudita por duas vezes, além de outras duas conquistas da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas e da Supercopa Saudita.

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