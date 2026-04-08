Em vídeo... Al-Nusairi comenta seus dois gols em Neom... e faz uma promessa aos torcedores do Al-Ittihad

O marroquino Youssef El-Nassiri, atacante do Al-Ittihad de Jeddah, comentou sobre os dois gols que marcou na partida contra o Neom pela Liga Roshen da Arábia Saudita.

Al-Nusairi marcou o primeiro e o segundo gols do Al-Ittihad na derrota por 3 a 4 para o Neom, nesta quarta-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, na 29ª rodada da Liga Roshen.

Em declarações ao canal “Thamania” após a partida, Al-Nusairi disse: “Agradeço aos torcedores que estiveram conosco e aos jogadores que deram tudo de si. Tentamos virar o placar, mas não conseguimos.”

Ele acrescentou: “Faltou-nos concentração na partida. Eles aproveitaram a nossa falha e marcaram dois gols. É verdade que recuperamos o placar e marcamos o terceiro gol, mas foi a concentração que nos faltou”.

E concluiu: “Estou muito feliz por estar no Al-Ittihad, é um clube muito grande, e agradeço a todos pela recepção que me deram desde o primeiro dia. Vamos dar tudo de nós nas próximas partidas para alcançar resultados positivos”.

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Este foi o primeiro gol do atacante marroquino pelo Al-Ittihad e o primeiro em cerca de seis meses, mais precisamente desde que marcou contra o Gaziantep pelo Fenerbahçe, no dia 27 de outubro passado, na décima rodada da Liga Turca.

Al-Nassiri iniciará com o Al-Ittihad sua jornada nas eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia, quando enfrentará o Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos, na próxima terça-feira, nas oitavas de final.