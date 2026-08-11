Em vídeo: Al-Ittihad atropela o Al-Jazira e completa o quinteto saudita na elite da Ásia

O Al-Ittihad atropelou o Al-Jazira e completou o quinteto saudita na fase de liga da Champions League da Ásia de Elite, na temporada 2026-2027.

O Al-Ittihad venceu o Al-Jazira por 4 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Mohammed bin Zayed, na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, na fase preliminar classificatória para a fase de liga da Champions League da Ásia de Elite.

O ponta holandês Steven Bergwijn abriu o placar para os "Tigres" aos 12 minutos de jogo, após receber um cruzamento do ponta francês Moussa Diaby, que a defesa errou ao tentar afastar, fazendo a bola chegar ao ponta holandês, que finalizou de primeira.

Aos 38 minutos, o próprio ponta holandês ampliou o placar para a equipe saudita, depois de Diaby arrancar novamente com habilidade pelo lado direito e servi-lo, para que finalizasse de forma espetacular dentro das redes do goleiro Ali Khaseif.

O argelino Houssem Aouar marcou o terceiro gol do Al-Ittihad aos 54 minutos, após um cruzamento do lateral-esquerdo Fares Abdi na cabeça do zagueiro sérvio Jan-Carlo Simić, que, por sua vez, desviou a bola para Aouar diante do gol, que a mandou para as redes.

Aos 68 minutos de jogo, Marwan Al-Sahafi marcou o quarto gol, poucos minutos depois de entrar como substituto no lugar do ponta francês Moussa Diaby, após um cruzamento rasteiro caprichado do atacante marroquino Youssef En-Nesyri.

Simon Banza marcou o único gol dos donos da casa aos 80 minutos de jogo, depois de desviar um cruzamento para as redes do goleiro sérvio Predrag Rajković.

Essa grande vitória foi a primeira do Al-Ittihad em seu primeiro jogo na nova temporada, sob o comando do técnico alemão Jens Wissing, que assumiu a equipe no lugar do ex-treinador português Sérgio Conceição.

Com isso, o Al-Ittihad se classifica para a fase de liga da Champions League da Ásia de Elite, tornando-se a quinta equipe saudita nessa fase, depois de Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Qadsiah.

O "Decano" mantém sua participação asiática pela segunda temporada consecutiva, após ter dado adeus à próxima edição da Champions League da Ásia de Elite nas quartas de final, depois da derrota para o japonês Machida Zelvia.