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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo... Al-Harifi: Donis fez a Arábia Saudita retroceder 20 anos... e 90% dos jogadores não têm cultura!

Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
G. Donis
Espanha
Arábia Saudita
EUA
Grécia

O técnico grego foi alvo de críticas severas

Fahd Al-Harifi, ex-astro do futebol saudita, criticou duramente o grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, alegando que ele fez a “Verde” retroceder 20 anos, após a goleada sofrida contra a Espanha na Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita perdeu para a Espanha por 0 a 4 na partida disputada neste domingo no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Al-Harifi disse, em declarações ao programa “Dorina Ghir” do canal “Al-Saudiya”: “Os jogadores podem arcar com grande parte da responsabilidade pela derrota, mas não são a causa principal; acredito que a comissão técnica e a gestão são as principais responsáveis”.

Ele explicou: “Não faz sentido o técnico conduzir os amistosos de uma determinada maneira e, depois, enfrentar a Espanha e jogar de outra forma, porque tinha medo da seleção espanhola e fez com que os jogadores ficassem com medo da partida”.

E acrescentou: “A questão não é aumentar o número de jogadores nem recuar para uma defesa retrô. Se a seleção saudita tivesse jogado à sua maneira, seja no 4-4-2 ou no 4-3-3, o primeiro tempo não teria terminado em 3 a 0, pois levamos três gols em 20 minutos jogando com sete defensores”.

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E continuou: “Dessa maneira e com esse estilo de jogo, voltamos 20 anos no tempo, quando ficávamos recebendo jogadas durante 90 minutos no nosso campo, cometendo esses erros”.

E questionou: “Será profissional trazer um técnico do Golfo e atribuir-lhe a responsabilidade pela Copa do Mundo apenas 12 ou 15 dias antes do torneio?”.

E continuou: “A Federação Saudita trocou muitos treinadores, e 90% dos jogadores não têm formação nem potencial; atrasamos na questão da naturalização e sofremos com a falta de talentos”.

E concluiu: “Este foi o pior jogo da seleção saudita na história da Copa do Mundo; a seleção espanhola disputou a partida como se fosse um treino ou um amistoso”.

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