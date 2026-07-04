Em vídeo... Al-Da’ei: A permanência de Inzaghi no Al-Hilal é uma tragédia... e ele vai se despedir após metade da temporada

Mohammed Al-Da’ei, lenda do Al-Hilal, criticou duramente o italiano Simone Inzaghi, técnico do time, considerando que sua permanência no cargo seria uma desgraça para o “Al-Hilal”.

Algumas reportagens haviam especulado sobre a saída de Inzaghi do Al-Hilal após o término da última temporada, depois da perda dos títulos do Campeonato Saudita e da Liga dos Campeões da Ásia, antes de o clube anunciar que ele comandaria os preparativos da equipe para a nova temporada.

Al-Da’ei disse em declarações ao programa “Dorina Ghair”, do canal “Al-Saudiya”: “O estilo de jogo de Inzaghi não combina com o Al-Hilal; ao longo da história do clube, ele nunca jogou dessa maneira”.

E acrescentou: “Mesmo que o clube traga os melhores jogadores para Inzaghi, ele continuará insistindo em seu estilo de jogo, a fim de convencer o mundo de que essa é a maneira correta, e perdeu três títulos na última temporada por causa desse estilo”.

E continuou: “Ele talvez consiga conquistar títulos de curta duração, como a Copa do Guardião das Duas Mesquitas e a Supercopa da Arábia Saudita, mas conquistar o Campeonato Saudita e a Liga dos Campeões da Ásia será difícil”.

E continuou: “Todos conhecem minha opinião, que é a de que Inzaghi deve sair hoje, antes de amanhã, e que sua permanência será uma tragédia, pois o sofrimento continuará na próxima temporada”.

Quanto às notícias que falam sobre o desejo de Inzaghi de que Salem Al-Dossari, capitão do time, saia, Al-Da’ei disse: “Ele é uma lenda e um astro do futebol saudita, e a diretoria do Al-Hilal deve mantê-lo no clube”.

E concluiu: “Inzaghi pode deixar o Al-Hilal após o fim da primeira fase, se os resultados negativos da temporada passada continuarem; tenho certeza disso. Por isso, não devemos reagir à sua saída com a saída de Salem Al-Dossari”.

Inzaghi assumiu o comando do Al-Hilal no verão de 2025, levando o time às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes e à conquista da Copa do Guardião das Duas Mesquitas, mas perdeu os títulos do Campeonato Saudita e da Liga dos Campeões da Ásia.