Em vídeo: Al Ahly supera o Zamalek e conquista o bronze no Mundial de handebol

O Al Ahly do Egito conquistou a medalha de bronze no Mundial de Clubes de handebol, após vencer seu rival Zamalek pelo placar de 30 a 25 na partida de disputa do terceiro lugar, realizada no ginásio da Nova Capital Administrativa, na noite desta quinta-feira.

O Al Ahly esteve à frente na maior parte do confronto e encerrou o primeiro tempo em vantagem, com o placar de 19 a 13.

Os jogadores do Zamalek não conseguiram reverter a situação durante o segundo tempo, e a partida terminou com a vitória do Al Ahly, enquanto Seif Hany "Fox", jogador do Al Ahly, recebeu o prêmio de melhor em quadra.

Vale lembrar que o Al Ahly iniciou sua trajetória no torneio com a derrota por 31 a 23 diante do Veszprém da Hungria, antes de vencer de forma expressiva por 35 a 17 o Burgan do Kuwait.

O Al Ahly encerrou a fase de grupos com uma preciosa vitória sobre o Füchse Berlin, pelo placar de 30 a 27.

Já o Zamalek começou sua caminhada com a vitória por 40 a 17 sobre o Los Angeles dos Estados Unidos, e depois superou o Derb Sultan do Marrocos pelo placar de 42 a 17.

O Zamalek perdeu para o Barcelona no confronto da terceira rodada da fase de grupos, pelo placar de 39 a 29, antes de vencer o Pinheiros do Brasil pelo placar de 28 a 27.















